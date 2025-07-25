Лунный календарь дел на август: лучшие дни для решения всех дел
Август может пройти удачно и результативно, а для этого нужно заранее спланировать свои действия с учетом фаз Луны. Календарь поможет выбрать благоприятные дни для решения дел и подскажет, когда нужно отложить активные действия, чтобы избежать определенных трудностей, которые могут возникнуть.
Правильно выбранные дни для решения дел подарят прекрасные возможности и зарядят воодушевлением и вдохновением, пишет 24 Канал. Не выбирайте для дел дни с тяжелой энергетикой, потому что они способны вызвать усталость, апатию и привлечь неудачи.
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Лунный календарь дел на август
По лунному календарю на август 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна – с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа;
- Полнолуние – 9 августа;
- Убывающая Луна – с 10 по 22 августа;
- Новолуние – 23 августа.
Астрологи не рекомендуют ничего начинать в дни, когда Луна в Полнолунии и в Новолуние. Энергетика в эти периоды является достаточно нестабильной. Лучшим временем для старта новых дел считается фаза роста Луны. Можно браться за разные дела с 1 по 8 и с 24 по 31 августа. В этот период можно браться за проекты, ремонты, покупки, изменения и тому подобное.
Календарь дел на август / Фото Pexels
В период убывающей луны с 10 по 22 августа рекомендуется сосредоточиться на завершении старых задач, подведении итогов, наведении порядка – в делах и мыслях.
Благоприятные дни в августе для различных сфер
- Финансовые операции – 2, 5, 5, 7, 26, 27, 30 августа;
- Начало новых дел, смена проектов, работы – 1, 3, 4, 8, 24, 25, 28 августа;
- Косметические процедуры, визит к мастерам, уход за собой уход за собой – 11, 13, 15, 19, 20, 22 августа;
- Путешествия, переезды, короткие поездки – 4, 6, 10, 14, 17, 29 августа.
Лунный календарь дел на август каждому поможет понять, когда стоит заниматься определенными делами, а когда от них лучше отказаться.