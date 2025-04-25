Місячний календар справ на травень: хороші та погані дні для вирішення завдань

Перед початком нового місяця всі складають для себе план певних справ. Для того, щоб все здійснилося, варто не лише прописати чітко в блокнот, але й розуміти, які дні є вдалими, а яких варто остерігатися. Фази місяця дають чітко зрозуміти, коли та в які дні краще щось робити.

Щоб травень для людини пройшов добре, варто врахувати певні календарні дні, пише 24 Канал. Негативні дати впливають на наш моральний та фізичний стан, тому якщо їх запланувати у невідповідну дату, то плани так і не вийде здійснити.

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Місячний календар справ на травень

Зростаючий Місяць: 1 – 3 травня та 5 – 11 травня;

1 – 3 травня та 5 – 11 травня; Повня : 12 травня;

: 12 травня; Спадний Місяць : 13 – 19 травня та 21 – 26 травня;

: 13 – 19 травня та 21 – 26 травня; Молодик: 27 травня.

Вже багато хто знає, що енергетика кожної фази Місяця впливає на наше життя, тому астрологи застерігають від справ, які треба починати в Повні чи Молодику. Найкраще підходити до завдань в період росту Місяця. Від 1 до 3 травня та від 5 до 11 травня можна робити будь-які справи. Всі вони принесуть позитив.



Місячний календар справ на травень / Фото Pexels

Коли Місяць буде Спадним, тоді треба закривати всі незавершені справи, як тягнуться вже не один місяць. Не можна виконувати ніяких завдань 12 травня, оскільки цей день має негативний вплив на людей.

Для тих, хто планує у травні фінансові операції, походи до косметологів чи інших beauty-майстрів, чи поїздки, то рекомендуємо звернути увагу на правильні дні, які підійдуть для вирішення справ.

Найкращі дні для фінансових операцій: 1, 3, 5, 7, 9, 11 травня

Найкращі дати для будь-яких починань: 2, 6, 10 травня

Найкращі дні для косметичних процедур: 15, 17, 19, 21, 23, 25 травня.

Найкращі дні для поїздок: 2, 5, 6, 8, 10 травня.

Місячний календар справ на травень є чітким орієнтиром, який вказує на те, коли можна займатися певними справами, а коли від них краще відмовитися.