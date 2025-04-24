Фази Місяця начебто можуть впливати на стан людини та її дії, зробити її більш обережною чи впевненою. Тож 24 Канал ділиться детальним місячним календарем на травень.

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Місячний календар на травень 1 травня Зростаючий місяць 3 день 2 травня Зростаючий місяць 4 день 3 травня Зростаючий місяць 5 день 4 травня Зростаючий місяць 6 день 5 травня Перша чверть 7 день 6 травня Перша чверть 8 день 7 травня Зростаючий місяць 9 день 8 травня Зростаючий місяць 10 день 9 травня Зростаючий місяць 11 день 10 травня Зростаючий місяць 12 день 11 травня Зростаючий місяць 13 день 12 травня Повний місяць 14 день 13 травня Повний місяць 15 день 14 травня Згасаючий місяць 16 день 15 травня Згасаючий місяць 17 день 16 травня Перша чверть 18 день 17 травня Згасаючий місяць 19 день 18 травня Згасаючий місяць 20 день 19 травня Згасаючий місяць 21 день 20 травня Остання чверть 22 день 21 травня Остання чверть 23 день 22 травня Спадаючий місяць 24 день 23 травня Спадаючий місяць 25 день 24 травня Спадаючий місяць 26 день 25 травня Спадаючий місяць 27 день 26 травня Спадаючий місяць 28 день 27 травня Новий Місяць 29 день 28 травня Зростаючий місяць 0 день 29 травня Зростаючий місяць 1 день 30 травня Зростаючий місяць 2 день 31 травня Зростаючий чверть 3 день

Вплив фаз місяця на людину

Новий Місяць, чи Молодик – це час, коли на людину впливає особливе енергетичне поле. Вважається, що цей час добре підходить для того, аби планувати та починати нові справи. Окрім того, радять саме у цей період позбутися старих образ та поганих звичок. Це час для нового початку, тож варто приділити сили опановуванню важливих і корисних навичок.

Повня – це натомість період, коли варто бути обережними, адже у людей з'являється спрага до негайних дій, і це може призвести до необачних рішень і вчинків. Саме через це астрологи радять у повню зменшити споживання алкоголю та ретельніше контролювати себе.

А ось у Місяць, що спадає, реакції людини загострюються, і цей час вважається ідеальним для того, аби зайнятися самопізнанням, знайти внутрішній баланс. Радять провести час у спокої та приділити його своїм хобі.

Серед сприятливих дат на травень 2025 є такі – 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16 числа.

А ось обережнішими варто бути 12, 13 та 27 травня.