Коли стригти волосся у травні: сприятливі дати за місячним календарем

Астрологи переконані, що фази Місяця можуть впливати не те, як росте ваше волосся. І деякі дні є більш підходящими і позитивними для стрижки, ніж інші.

Чимало людей вважають місячний календар визначальним фактором для стрижки та догляду за волоссям. І важливість цього календаря пов'язана із тим, як Місяць може впливати на живі істоти в природі та підтримувати їхній ріст. Про те, коли найкраще буде стригти волосся, розповідають Поради 24.

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Як Місяць впливає на ріст волосся

Виявляється, різні фази Місяця можуть по-різному впливати на те, як буде рости та почуватися ваше волосся. Наприклад, у фазу зростаючого Місяця стрижка може сприяти більш здоровому та швидкому росту волосся. І якщо ви хочете, щоб ваша коса відросла швидше, можливо, варто запланувати похід до перукаря на день, коли Місяць буде зростати.

Натомість повня – це час, коли Місяць найяскравіший та найпишніший. І згідно з астрологічними віруваннями, період повного місяця може викликати приріст енергії, і вона може призвести до збільшення активності, що пов'язана із ростом – наприклад, стрижки. Деякі люди також переконані, що повня є хорошим часом для процедур над волоссям.

Згасаючий Місяць натомість припадає на період після повні і вважається, що це не найкращий час для стрижок. Це важливий крок, який пов'язаний з особистим доглядом і зовнішнім виглядом. І астрологи переконані, що волосся містить енергію, яка пов'язана із особистим ростом. А така стрижка може призвести до його ослаблення та сповільнення.



Фази Місяця впливають на стан волосся / Фото Pexels

У травні 2024 року фази Місяця розподіляються так:

Згасаючий Місяць – 1 – 7, 24 – 31;

– 1 – 7, 24 – 31; Новий Місяць – 8 травня;

– 8 травня; Зростаючий Місяць – 9 – 22;

– 9 – 22; Повний Місяць – 23 травня.

Які є сприятливі дати для стрижки у травні

Якщо ви хочете, щоб стрижка цього місяця була вдалою, вам варто обрати такі дати – 7, 9 та 14 число. Також непоганими датами вважаються і 16, 18, 20 та 29 травня.

Та існують також і декілька несприятливих дат, коли точно не потрібно стригтися, якщо ви хочете отримати вдалу зачіску. Зокрема, астрологи попереджають про те, що не варто планувати похід до перукаря на 3, 24 та 31 число. У такому випадку салонна процедура може призвести до того, що вам ще й доведеться додатково лікувати свої локони.

Коли варто фарбувати волосся за місячним календарем

Якщо ж ви хочете змінити чи освіжити свій колір волосся, ви можете обрати для цього такі дати: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 травня. Це будуть найбільш сприятливі дні, тож варто скористатися можливістю.

Хорошими днями для фарбування вважаються також 12, 15, 16, 23 травня. Та на ці дні варто записуватися тільки у випадку, якщо ви не плануєте якихось кардинальних змін у своїй зовнішності. Але є дні, у які краще забути про похід до колориста – а саме 3, 6, 8 та 28 травня.