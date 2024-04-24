Фаза Місяця впливає на наше життя, пишуть Поради 24. Деякі дні можуть бути вдалими, деякі, навпаки, несприятливими. У негативні дні бажано не здійснювати ніяких покупок, бо ви не лише кошти втратите, але й не отримаєте бажаного від речей, бо вони швидко поламаються чи зіпсуються.

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Щоб покупки вас довго тішили та прослужили вам довгий час, їх треба робити у сприятливі дні, коли енергетична фаза Місяця буде цьому сприяти.

Найкраще робити покупки в Новий Місяць, оскільки він має позитивний вплив на енергетичне поле людини. Можна купувати речі, які випромінюють світло та витрачати гроші на будь-які потреби. Астрологи кажуть, що в цей день корисно купувати все для себе: одяг, косметику, квитки в подорож тощо.

У Повний Місяць треба бути обережними з покупками. Краще відкласти їх на деякий час, бо вони не принесуть вам жодної радості та користі. Ви можете в цей період придбати щось з великою націнкою і втратите гроші або ж занадто дешеве, яке поламається чи знищиться вже дуже скоро.

Під час Спадаючого Місяця можете робити покупки, але будьте обережними та прискіпливими. Перевіряйте дати придатності та не бійтеся в магазині витягнути річ з коробки, щоб подивитися, що з нею все добре.

Найкраще робити покупки в час Згасаючого Місяця. Можете себе не обмежувати та здійснювати покупки на будь-які речі, які вам до вподоби. Усі гроші, які ви витратите, швидко до вас повернуться у вигляді додаткового заробітку чи премії.

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