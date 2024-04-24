Фаза Місяця впливає на наше життя, пишуть Поради 24. Деякі дні можуть бути вдалими, деякі, навпаки, несприятливими. У негативні дні бажано не здійснювати ніяких покупок, бо ви не лише кошти втратите, але й не отримаєте бажаного від речей, бо вони швидко поламаються чи зіпсуються.

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Щоб покупки вас довго тішили та прослужили вам довгий час, їх треба робити у сприятливі дні, коли енергетична фаза Місяця буде цьому сприяти.

Найкраще робити покупки в Новий Місяць, оскільки він має позитивний вплив на енергетичне поле людини. Можна купувати речі, які випромінюють світло та витрачати гроші на будь-які потреби. Астрологи кажуть, що в цей день корисно купувати все для себе: одяг, косметику, квитки в подорож тощо.

У Повний Місяць треба бути обережними з покупками. Краще відкласти їх на деякий час, бо вони не принесуть вам жодної радості та користі. Ви можете в цей період придбати щось з великою націнкою і втратите гроші або ж занадто дешеве, яке поламається чи знищиться вже дуже скоро.

Під час Спадаючого Місяця можете робити покупки, але будьте обережними та прискіпливими. Перевіряйте дати придатності та не бійтеся в магазині витягнути річ з коробки, щоб подивитися, що з нею все добре.

Найкраще робити покупки в час Згасаючого Місяця. Можете себе не обмежувати та здійснювати покупки на будь-які речі, які вам до вподоби. Усі гроші, які ви витратите, швидко до вас повернуться у вигляді додаткового заробітку чи премії.

Фази місяця у травні 2024 року

1 травня Остання чверть 22 день
2 травня Остання чверть 23 день
3 травня Згасаючий місяць 24 день
4 травня Згасаючий місяць 25 день
5 травня Згасаючий місяць 26 день
6 травня Згасаючий місяць 27 день
7 травня Згасаючий місяць 28 день
8 травня Новий місяць 29 день
9 травня Зростаючий місяць 0 день
10 травня Зростаючий місяць 1 день
11 травня Зростаючий місяць 2день
12 травня Зростаючий місяць 3 день
13 травня Зростаючий місяць 4 день
14 травня Зростаючий місяць 5 день
15 травня Зростаючий місяць 6 день
16 травня Перша чверть 7 день
17 травня Зростаючий місяць 8 день
18 травня Зростаючий місяць 9 день
19 травня Зростаючий місяць 10 день
20 травня Зростаючий місяць 11 день
21 травня Зростаючий місяць 12 день
22 травня Зростаючий місяць 13 день
23 травня Повний місяць 14 день
24 травня Спадаючий місяць 15 день
25 травня Спадаючий місяць 16 день
26 травня Спадаючий місяць 17 день
27 травня Спадаючий місяць 18 день
28 травня Спадаючий місяць 19 день
29 травня Спадаючий місяць 20 день
30 травня Спадаючий місяць 21 день
31 травня Остання чверть 22 день