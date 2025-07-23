У вашому саду вже може рости одна напрочуд потужна квітка, що не тільки прикрашає клумби, але й може стати природним засобом боротьби зі шкідниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як захистити сад від шкідників?

Одна з найкращих квіток, яку ви можете вирощувати в себе в саду – це настурція. Рослина підходить не тільки для клумб, але й для городніх грядок – і вона потішить вас не тільки яскравими червоними, помаранчевими чи рожевими квітами, але й цілком практичною користю.

Виявляється, настурції дуже ефективно відволікають садових шкідників – наприклад, слимаків, равликів та метеликів-капустянок, від ваших цінних овочів. Слимаки та равлики не можуть насититися листям настурції, а метелики-капустянки натомість відкладатимуть яйця гусениць під листям.

До слова, раніше ми вже розповідали, які квіти потрібно обрізати у липні для найкращого росту та цвітіння.



Настурції можуть притягнути усіх шкідників / Фото Pexels

Це значить, що одна ця квітка триматиме усіх шкідників якомога далі від решти вашого саду – а сама настурція виступає як така собі пастка.

Пастка – це жертовна рослина, яку вирощують для того, аби приманити усіх шкідників до неї, натомість захистити більш вразливі чи цінні рослини. І це справді працює – ваш сад досить швидко стане вільним від гусені та слимаків.

Окрім того, у настурції є ще одна несподівана, але приємна перевага – уся рослина, разом із квітами, листям та навіть насіннєвими коробочками, їстівна.

До речі, знайти насіння квітів за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Липень – це ідеальний час для того, аби висадити настурції у себе в саду. Ви можете придбати дешеве насіння квітів, і у такий спосіб захистити гортензії, троянди, півонії та решту цінних рослин на вашій ділянці.