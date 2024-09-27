Місячний календар стрижок на жовтень 2024: у які дні категорично не можна стригти волосся

Багато людей кожного місяця звертаються до місячного календаря стрижок, щоб дізнатися в які дні можна стригти та фарбувати волосся, а в які дні від цієї процедури краще відмовитися. Фази Місяця допомагають зрозуміти, коли саме варто планувати похід до перукаря, а коли від зачіски краще відмовитися.

Місячний календар стрижок допоможе підібрати день для стрижки, який зможе покращити ваше життя, пишуть Поради 24. Варто лише обрати правильний день, коли стрижка принесе лише позитивні моменти.

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Астрологи не радять стригти волосся в певні дні, коли місячний календар стрижок забороняє це робити. Найкраще робити будь-які дії з волоссям – стрижку, підрізання кінців чи фарбування у період росту Місяця.

Згідно з місячним календарем на жовтень 2024 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити в такій послідовності:

Спадаючий Місяць : 1 жовтня, 18 – 31 жовтня;

: 1 жовтня, 18 – 31 жовтня; Новий Місяць : 2 жовтня;

: 2 жовтня; Зростаючий Місяць : 3 – 16 жовтня;

: 3 – 16 жовтня; Повний Місяць: 17 жовтня.

Чимало фахівців з астрології скажуть вам, що Місяць справді здатен впливати на долю та стан людини, тому краще вивчити дні, коли варто та не рекомендовано стригти волосся.

1 жовтня – уникайте цього дня стрижок та фарбування волосся. Нова зачіска погіршить ваше самопочуття і знизить самооцінку.

2 жовтня – цей день нейтральний для зміни іміджу, оскільки не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

3 жовтня – невдалий день для стрижки, бо після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї.

4 жовтня – позитивний день для зміни іміджу, нова стрижка принесе у ваше життя нові емоції, цікаві події та хороших людей.

5 жовтня – нейтральний день для стрижки волосся. Нічого доброго чи дуже поганого з вами не станеться.

6 жовтня – щоб не нашкодити своєму волоссю, не рекомендується цього дня робити кардинальні зміни.

7 жовтня – стрижка цього дня відкриє усю вашу енергію та надасть працьовитості та бадьорості на довгий період.

8 жовтня – хороший день для фарбування волосся. Щоб бути завжди у хорошому настрої, можна підстригти лише кінчики.

9 жовтня – вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

10 жовтня – цього дня не рекомендується змінювати зачіску, адже у майбутньому у вас можуть виникнути чималі проблеми.



Корисні поради для стрижки волосся / Фото Pexels

11 жовтня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани й завадить здійснити задумане.

12 жовтня – цього дня відкладіть похід до перукаря, краще потіште себе домашніми масками, які допоможуть оздоровити волосся.

13 жовтня – не рекомендується в цей день стригти волосся, адже ви можете нашкодити своєму здоров’ю.

14 жовтня – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

15 жовтня – не бажано вкорочувати цього дня волосся, адже це може призвести до значних втрат у бізнесі.

16 жовтня – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день

17 жовтня – не рекомендується стригти цього дня волосся, адже можете погіршити свій психічний стан.

18 жовтня – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.

19 жовтня – щоб не втратити успіх, не варто стригти цього дня волосся.

20 жовтня – якщо ви плануєте стрижку волосся цього дня, то робіть це тільки в перукарні, а не вдома.



Найкращі поради для стрижки волосся / Фото Pexels

21 жовтня – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

22 жовтня – обирайте будь-який варіант стрижки, оскільки від неї стане густішим та здоровішим волосся.

23 жовтня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани та завадить здійснити задумане.

24 жовтня – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

25 жовтня – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

26 жовтня – щоб не вкоротити свій успіх, не стрижіть надто коротко своє волосся.

27 жовтня – негативний день для стрижки волосся, адже ви можете зруйнувати усі свої плани.

28 жовтня – стрижка добре вплине на стан волосся, оздоровить його та подарує міцність. Втім від фарбування волосся яскравими кольорами варто відмовитися.

29 жовтня – не бажано вкорочувати цього дня волосся, адже це може призвести до значних втрат у бізнесі.

30 жовтня – щоб не зіпсувати стан свого волосся, рекомендується відмовитися від стрижки.

31 жовтня – якщо ви давно хотіли кардинально змінити свій імідж – сьогоднішній день цьому ідеально сприяє. Ви будете задоволені виглядом у дзеркалі.