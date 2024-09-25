У холодну пору нашому волоссю потрібен інтенсивний догляд, тому радимо додати до своєї beauty-рутини натуральні олії, які доступні за ціною та здатні принести локонам максимальну користь.

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Арганова олія

У аргановій олії містяться антиоксидант, вітамін Е та омега-3, які добре впливають на відновлення волосся. Експерти кажуть, що вона здатна надати волоссю додаткового блиску. Щоб побачити результат – нанесіть арганову олію на волосся після кожного миття голови на одну годину, а потім змийте її.

Оливкова олія

Цю олію варто використовувати дівчатам з тонким та сухим волоссям, які мають посічені кінчики. Оливкова олія багата вітамінами А та Е, тож глибоко проникає в структуру волосся та навіть стимулює появу нових волосків. Втирайте оливкову олію в корені та наносьте на всю довжину волосся двічі на тиждень. Для кращого результату, замотайте волосся на 30 хвилин харчовою плівкою.



Олії здатні покращити структуру волосся / Фото Pexels

Лляна олія

Олія з льону найкраще підходить для світлого чи фарбованого волосся. У ній містяться омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які стимулюють ріст волосся. Лляну олію треба тримати на волоссі 30 хвилин.

Олія авокадо

Авокадова олія багата антиоксидантами, мінералами, жирними кислотами, біотином та вітамінами А, В5 і Е. Після олії авокадо волосся стане гладким та блискучим. Нанесіть її по всій довжині та втирайте в корені масажними рухами.

Кокосова олія

Олія з кокоса здатна стимулювати ріст волосся та робити його м’яким та блискучим. Вона здатна перешкоджати випадінню волоссю та посіченню кінчиків. Наносьте її по всій довжині волосся та на корені, але для кращого результату її треба попередньо трішки нагріти.