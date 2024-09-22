Для того, щоб пасма вашого волосся завжди залишалися блискучими та наповненими силою, вам потрібно знати, як за ними доглядати. І основний догляд за волоссям – це ретельне та правильне миття голови, пише Keratin.

Цікаво Як швидко відмити жир у мультиварці: про це знають одиниці

Вода надто холодна чи гаряча

Коли температура води дуже гаряча, тоді кутикула волосків може підійматися, і через це волога активно випаровується з волосяного стрижня. Це призводить до того, що жорсткість посилюється. Втім, холодна вода також не буде найкращим варіантом: вона не може видалити залишки секрету чи засобів стайлінгу, і після такого миття волосся не можна буде назвати чистим.

Найкраще буде використовувати теплу воду, а мити голову двічі для кращого результату.

Неправильний шампунь

Чи ви звертали колись увагу на те, як якийсь конкретний шампунь впливає на шкіру вашої голови чи волосся? Якщо, наприклад, під час миття у вас випадає 100 волосин чи більше, це значить, що шампунь вам зовсім не підходить.

Спробуйте пошукати такий засіб, що відповідатиме вашому типу волосся та шкіри голови – тільки так ви дочекаєтеся позитивного результату під час миття.

Ви не проходите всі етапи миття голови

Спершу сухе волосся потрібно розчесати, аби воно не так плуталося та обламувалося під час миття. Після одного чи двох нанесень шампуню надзвичайно важливо нанести на волосся кондиціонер та витримати його там протягом кількох хвилин – це допоможе лусочкам кутикули остаточно пригладитися, і тоді волосся стане сухим та м'яким.



До миття голови потрібно підходити ретельно / Фото Pexels

Нанесення бальзаму на корені

Чимало людей забувають, або ж не знають взагалі, що кондиціонер та бальзам потрібно наносити тільки на довжину волосся та оминати корені. Через таку помилку шкіра може вкритися незмивною плівкою, посилиться вироблення шкірного сала, голова почне швидше забруднюватися, і вам доведеться скорочувати інтервал між процедурами.

Надто часте чи надто рідке миття

Звісно ж, немає універсального графіка миття голови, який ви можете запозичити. У цій справі потрібно орієнтуватися на потреби волосся, адже при звичайній швидкості забруднення щоденне миття не дасть позитивного результату. Навпаки – тільки призведе до того, що шкіра пересохне, почне свербіти, і у вас з'явиться лупа.

А ось якщо довго ходити з забрудненим волоссям, може виникнути не тільки неохайний вигляд та поганий запах, але й інші проблеми – зокрема й випадання волосся.