Для того, чтобы пряди ваших волос всегда оставались блестящими и наполненными силой, вам нужно знать, как за ними ухаживать. И основной уход за волосами – это тщательное и правильное мытье головы, пишет Keratin.

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Вода слишком холодная или горячая

Когда температура воды очень горячая, тогда кутикула волосков может подниматься, и поэтому влага активно испаряется из волосяного стержня. Это приводит к тому, что жесткость усиливается. Впрочем, холодная вода также не будет лучшим вариантом: она не может удалить остатки секрета или средств стайлинга, и после такого мытья волосы нельзя будет назвать чистыми.

Лучше всего будет использовать теплую воду, а мыть голову дважды для лучшего результата.

Неправильный шампунь

Вы обращали когда-нибудь внимание на то, как какой-то конкретный шампунь влияет на кожу вашей головы или волосы? Если, например, во время мытья у вас выпадает 100 волос или более, это значит, что шампунь вам совсем не подходит.

Попробуйте поискать такое средство, что будет соответствовать вашему типу волос и кожи головы – только так вы дождетесь положительного результата во время мытья.

Вы не проходите все этапы мытья головы

Сначала сухие волосы нужно расчесать, чтобы они не так путались и обламывались во время мытья. После одного или двух нанесений шампуня чрезвычайно важно нанести на волосы кондиционер и выдержать его там в течение нескольких минут – это поможет чешуйкам кутикулы окончательно пригладиться, и тогда волосы станут сухими и мягкими.



К мытью головы нужно подходить тщательно / Фото Pexels

Нанесение бальзама на корни

Многие забывают, или не знают вообще, что кондиционер и бальзам нужно наносить только на длину волос и обходить корни. Из-за такой ошибки кожа может покрыться несмываемой пленкой, усилится выработка кожного сала, голова начнет быстрее загрязняться, и вам придется сокращать интервал между процедурами.

Слишком частое или слишком жидкое мытье

Конечно же, нет универсального графика мытья головы, который вы можете позаимствовать. В этом деле нужно ориентироваться на потребности волос, ведь при обычной скорости загрязнения ежедневное мытье не даст положительного результата. Наоборот – только приведет к тому, что кожа пересохнет, начнет чесаться, и у вас появится перхоть.

А вот если долго ходить с загрязненными волосами, может возникнуть не только неопрятный вид и плохой запах, но и другие проблемы – в том числе и выпадение волос.