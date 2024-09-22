Мультиварка для многих хозяек является незаменимой на кухне, пишет "Главред". Этот прибор экономит время и способен приготовить немало разнообразных блюд. Чтобы избавиться от жира надо воспользоваться одним замечательным методом.

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Как отмыть жир в мультиварке

Сначала надо снять клапан сверху и разобрать мультиварку. Если крышку можно снять, то нужно нажать на два выступа. После этого ее можно будет мыть.

Для мытья мультиварки вам понадобится губка, мочалка из поролона, ватный диск, зубная щетка, моющее средство и спирт 96%. В раковине сначала помойте клапан и крышку, если ее можно снять. Далее нанесите моющее средство. Постарайтесь, чтобы вода не попадала на нагревательный элемент.

Хорошо протрите мультиварку от моющего средства несколько раз, а тогда вытрите сухой салфеткой. То же самое повторите снаружи в девайсе.

При мытье нагревательного элемента в мультиварке надо быть очень осторожными. Вода на него не должна попасть, а моющее средство уже будет невозможно вымыть.

Дно мультиварки надо протереть губкой, обмакнув ее в 96% спирте. После этого надо собрать мультиварку, ставя на место клапан и нижнюю крышку. Не забудьте все протереть насухо.