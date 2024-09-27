Якщо ви хочете влаштувати собі максимально вдалий місяць, звернути увагу на рух планет та супутників буде не зайвим. І в жовтні на вас очікує кілька небезпечних днів. А коли саме вони настануть – читайте у матеріалі Поради 24.
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|1 жовтня
|Спадаючий місяць
|27 день
|2 жовтня
|Спадаючий місяць
|28 день
|3 жовтня
|Новий Місяць
|0 день
|4 жовтня
|Зростаючий місяць
|1 день
|5 жовтня
|Зростаючий місяць
|2 день
|6 жовтня
|Зростаючий місяць
|3 день
|7 жовтня
|Зростаючий місяць
|4 день
|8 жовтня
|Зростаючий місяць
|5 день
|9 жовтня
|Зростаючий місяць
|6 день
|10 жовтня
|Перша чверть
|7 день
|11 жовтня
|Зростаючий місяць
|8 день
|12 жовтня
|Зростаючий місяць
|9 день
|13 жовтня
|Зростаючий місяць
|10 день
|14 жовтня
|Зростаючий місяць
|11 день
|15 жовтня
|Зростаючий місяць
|12 день
|16 жовтня
|Зростаючий місяць
|13 день
|17 жовтня
|Повний Місяць
|14 день
|18 жовтня
|Повний Місяць
|15 день
|19 жовтня
|Спадаючий місяць
|16 день
|20 жовтня
|Спадаючий місяць
|17 день
|21 жовтня
|Спадаючий місяць
|18 день
|22 жовтня
|Спадаючий місяць
|19 день
|23 жовтня
|Спадаючий місяць
|20 день
|24 жовтня
|Спадаючий місяць
|21 день
|25 жовтня
|Остання чверть
|22 день
|26 жовтня
|Остання чверть
|23 день
|27 жовтня
|Спадаючий місяць
|24 день
|28 жовтня
|Спадаючий місяць
|25 день
|29 жовтня
|Спадаючий місяць
|26 день
|30 жовтня
|Спадаючий місяць
|27 день
|31 жовтня
|Спадаючий місяць
|28 день
Як фази місяця у жовтні впливають на людину
Місячний цикл є дещо коротшим, ніж календарний місяць – і від одного молодика до іншого проходить всього 29 днів. І ось як різні місячні цикли впливають на людей:
- Молодик. Він символізує початок всього нового, і в цей час буде дуже вдалою ідеєю взятися за нові хобі, проєкти та захоплення. Складні завдання піддадуться вам, і цей час потрібно використати на повну.
- Перша чверть місяця. Час для максимальної продуктивності та виконання усіх поставлених задач та планів. Якщо ви щось задумали в час Молодика, перша чверть місяця – це ідеальний час для того, аби ці плани втілити у життя.
- Повня. В цей період планувати нічого важливого не варто, адже люди відчувають мінливі, проте сильні емоції, і в такому стані можна ухвалити далеко не найкращі рішення. Краще присвятити цей час відпочинку.
- Остання чверть місяця – це час для підбиття підсумків, аналізу свого морального стану тощо.
Які є небезпечні і вдалі дні у жовтні
Є кілька надзвичайно сприятливих дат у жовтні, які потрібно використати собі на користь: 3, 8 та 9 число.
А ось найбільш небезпечних днів також кілька: 17, 4 та 25 жовтня. Також у деяких сферах несприятливими можуть бути й інші дати: 1, 6, 7, 14, 28 та 31 жовтня.