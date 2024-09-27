Якщо ви хочете влаштувати собі максимально вдалий місяць, звернути увагу на рух планет та супутників буде не зайвим. І в жовтні на вас очікує кілька небезпечних днів. А коли саме вони настануть – читайте у матеріалі Поради 24.

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Місячний календар на жовтень 1 жовтня Спадаючий місяць 27 день 2 жовтня Спадаючий місяць 28 день 3 жовтня Новий Місяць 0 день 4 жовтня Зростаючий місяць 1 день 5 жовтня Зростаючий місяць 2 день 6 жовтня Зростаючий місяць 3 день 7 жовтня Зростаючий місяць 4 день 8 жовтня Зростаючий місяць 5 день 9 жовтня Зростаючий місяць 6 день 10 жовтня Перша чверть 7 день 11 жовтня Зростаючий місяць 8 день 12 жовтня Зростаючий місяць 9 день 13 жовтня Зростаючий місяць 10 день 14 жовтня Зростаючий місяць 11 день 15 жовтня Зростаючий місяць 12 день 16 жовтня Зростаючий місяць 13 день 17 жовтня Повний Місяць 14 день 18 жовтня Повний Місяць 15 день 19 жовтня Спадаючий місяць 16 день 20 жовтня Спадаючий місяць 17 день 21 жовтня Спадаючий місяць 18 день 22 жовтня Спадаючий місяць 19 день 23 жовтня Спадаючий місяць 20 день 24 жовтня Спадаючий місяць 21 день 25 жовтня Остання чверть 22 день 26 жовтня Остання чверть 23 день 27 жовтня Спадаючий місяць 24 день 28 жовтня Спадаючий місяць 25 день 29 жовтня Спадаючий місяць 26 день 30 жовтня Спадаючий місяць 27 день 31 жовтня Спадаючий місяць 28 день

Як фази місяця у жовтні впливають на людину

Місячний цикл є дещо коротшим, ніж календарний місяць – і від одного молодика до іншого проходить всього 29 днів. І ось як різні місячні цикли впливають на людей:

Молодик . Він символізує початок всього нового, і в цей час буде дуже вдалою ідеєю взятися за нові хобі, проєкти та захоплення. Складні завдання піддадуться вам, і цей час потрібно використати на повну.

. Він символізує початок всього нового, і в цей час буде дуже вдалою ідеєю взятися за нові хобі, проєкти та захоплення. Складні завдання піддадуться вам, і цей час потрібно використати на повну. Перша чверть місяця . Час для максимальної продуктивності та виконання усіх поставлених задач та планів. Якщо ви щось задумали в час Молодика, перша чверть місяця – це ідеальний час для того, аби ці плани втілити у життя.

. Час для максимальної продуктивності та виконання усіх поставлених задач та планів. Якщо ви щось задумали в час Молодика, перша чверть місяця – це ідеальний час для того, аби ці плани втілити у життя. Повня. В цей період планувати нічого важливого не варто, адже люди відчувають мінливі, проте сильні емоції, і в такому стані можна ухвалити далеко не найкращі рішення. Краще присвятити цей час відпочинку.

В цей період планувати нічого важливого не варто, адже люди відчувають мінливі, проте сильні емоції, і в такому стані можна ухвалити далеко не найкращі рішення. Краще присвятити цей час відпочинку. Остання чверть місяця – це час для підбиття підсумків, аналізу свого морального стану тощо.

Які є небезпечні і вдалі дні у жовтні

Є кілька надзвичайно сприятливих дат у жовтні, які потрібно використати собі на користь: 3, 8 та 9 число.

А ось найбільш небезпечних днів також кілька: 17, 4 та 25 жовтня. Також у деяких сферах несприятливими можуть бути й інші дати: 1, 6, 7, 14, 28 та 31 жовтня.