Буде найкращий урожай: в які дні займатися городом у березні за місячним календарем

Березень – це надзвичайно важливий місяць у новому садово-городньому сезоні, і пропустити його аж ніяк не можна. Саме він закладає основу до вашого майбутнього багатого врожаю.

У березні дуже важливо звертати увагу на фази Місяця – адже вони безпосередньо впливають на ріст та розвиток рослин, які ви будете садити та за якими будете доглядати, повідомляє 24 Канал. У місяці є дні, сприятливі для різноманітних робіт, а є такі, коли краще утриматися від перебування поряд з рослинами.

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Фази Місяця у березні 2025 року

Спадний місяць – 15 – 28 березня.

Новий місяць – 29 березня.

Місяць, що зростає – 1 – 13, 30 – 31 березня.

Повня – 14 березня.

Коли у березні займатися садово-городніми роботами?

У березні є досить багато сприятливих днів, і для того, аби досягти найкращих результатів, радять висаджувати різні культури з урахуванням фаз Місяця та природних умов: температури, освітлення та правильного поливу. Так ваші рослини будуть рівномірно розвиватися, а ви зрештою отримаєте гарний урожай.

1 – 2 березня. Ці дні – нейтральні для роботи на городі. Найкраще буде зайнятися доглядом за розсадою: полити її, підживити, видалити зайві сходи. Можна почати білити старі дерева.

3 – 5 березня. Дуже вдалі для посівів дні, тож варто використати їх на максимум. У березні важливо посадити баклажани, перець, томати та капусту білокачанну. Також можна сміливо висаджувати зелень, прянощі та салати.

6 – 7 березня. Невдалі дні для посівів. Краще цей час присвятити прибиранню в коморі, перевірці інструментів та обладнання. Переконайтеся, що грядки готові до посадки різних рослин. Удобріть та розпушіть ґрунт, прополіть рядки з озимими культурами.

8 – 9 березня. Вдалі дні для висаджування рослин. Можна садити овочі в теплицю, висаджувати дерева та чагарники. Також вже настав вдалий час для висадки різних квітів.

10 березня. Невдалий день для садівництва та городництва. Краще присвятити його догляду за садовими інструментами та прибиранню на ділянці.

11 – 12 березня. Нейтральні дні, можна зайнятися санітарною обрізкою саду, повісити шпаківні для птахів. Не забудьте обробити дерева від шкідників, поки на них ще не з'явилося листя.

13 – 15 березня. В ці дні краще не займатися посівом рослин. Натомість можна зайнятися підготовкою грядок, розпушенням та прополюванням землі, підготовкою насіння до посадки.

16 – 17 березня. Нейтральні дні за місячним календарем.

18 – 19 березня. В ці дні варто висадити чимало культур, адже дні дуже вдалі для цього. Займіться розсадою перцю, капусти, огірків та помідорів. З квітів можна висаджувати айстру, петунії, жоржини та чимало інших.

20 – 21 березня. Невдалі дні для посіву рослин. Та можна приділити час обробці саду та городу від шкідників і санітарній обрізці дерев та кущів.

22 – 25 березня. Вдалі дні для садівництва та городництва. Можна сміливо висаджувати будь-які культури на розсаду та овочі в теплицю.

26 березня. Невдалий день, краще утриматися від робіт на городі та в саду.

27 – 28 березня. Нейтральні дні, можна присвятити їх посадці багаторічних та кімнатних квітів, а також зелені та прянощів.

29 березня. В цей день краще нічого не садити, адже він вважається невдалим для посівів.

30 – 31 березня. Вдалі дні для посадки різних саджанців та овочів.