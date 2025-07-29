Навіть у серпні городники можуть ще саджати овочі. Останній місяць літа є спекотним місяцем, тож тепла погода дозволить висадити ще чимало рослин.

Досвідчені дачники постійно звертаються до місячного календаря, який визначає найкращі для посадки, пише 24 Канал. Попри те, що головні посіви припадають на весну, кінець літа не стає перешкодою для вирощування улюблених культур.

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Посівний календар на серпень 2025

За місячним календарем на серпень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня;

– з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня; Повня – 9 серпня;

– 9 серпня; Спадний Місяць – з 10 по 22 серпня;

– з 10 по 22 серпня; Молодик – 23 серпня.

Сприятливі дні добре підходять для збору всіх овочів, які вже дозріють. У Зростаючий Місяць радимо збирати огірки, помідори, кабачки, ягоди та фрукти. Якщо ви посадили картоплю у квітні, то вже у серпні її можна починати викопувати.

Після збору урожаю пусті грядки можна вигідно використати, посадивши ще кілька рослин, які зможуть вирости ще до перших заморозків.

Зростаючий Місяць

Цей час є найкращим для будь-яких посівних робіт. З 1 по 8 серпня та з 24 по 31 серпня за місячним календарем можна садити овочі, зелень та квіти. Для серпневої посадки підходить цибуля, кріп, шпинат, петрушка, рукола та салат. А от щодо квітів, то у серпні городниці радять посадити нарциси, маргаритки та гіацинти.



У серпні можна вирощувати цибулю / Фото Pexels

Повня

Субота – активний день для роботи біля городу, однак 9 серпня краще нічого не роботу. Не плануйте в цей день викопування картоплі чи посадку овочів. Навіть підживлювати та підливати рослини в цей день не є корисним.

Спадний Місяць

З 10 по 22 серпня можна садити ранні сорти моркви та буряка. За бажанням, можна навіть посіяти петрушку чи щавель на зиму, щоб навесні вони зійшли першими на грядці. За словами дачників, серпень підходить для висаджування хвойних дерев та бузка.

До слова, ми розповіли про найкращі дні для вирішення справ у серпні за місячним календарем.

Молодик

У день, коли Місяць перебуває у Молодику, рекомендовано прибирати з грядок бадилля та всіляке сміття. День підходить для консервування, але на городі краще нічого не садити.