Виявляється, що гаряча вода розтоплює жир, який згодом залишається всередині труб. Після кількох разів проблеми значної не буде, але якщо так робити постійно, то це призведе до серйозних проблем, оскільки жиру в трубах буде занадто багато. До нього прилипатиме всіляка їжа, а згодом вони заб’ються, тож сантехніку доведеться лагодити.

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Якщо ж мити сковорідку холодною водою, то це призведе до затвердіння жиру, а його частинки легко будуть проходити крізь труби, втім холодна вода не справляється з відмиванням жиру, тому помити сковорідку при низькій температурі протічної води не вдасться.



Гарячу сковорідку не можна мити / Фото Pexels

Щоб не переживати про те, що жир попаде в труби, його спочатку треба витерти паперовим рушником чи алюмінієвою фольгою, яка добре знімає шар жиру. Вже після цього можна мити сковорідку у воді, але все ж таки краще обирайте прохолодну воду.

Як мити жирні сковорідки

Якщо ви будете правильно мити сковорідки, то зможете їх підтримувати в хорошому стані тривалий період. Після приготування їжі ваша сковорідка має повністю висохнути, а вже далі можна приступати до її миття. Тут треба розуміти, що для сантехніки саме гарячий жир є небезпечним.

Після того, як сковорідка стане холодною, помийте її водою з миючим засобом, який забере увесь її жир та добре відчистить. У тих випадках, коли жирна пляма дуже стійка, то можете використати харчову соду як м’який абразив. Звичайна сода здатна видалити жирові відкладення та не пошкодити поверхню сковорідки.

Втім содою не можна мити алюмінієвий чи керамічний посуд, скільки її абразивні часточки можуть пошкодити матеріал.