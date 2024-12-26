Чим помити пральну машинку: залишиться ідеально чистою надовго

З настанням вихідних у нас ще залишається кілька днів на прибирання квартири, щоб привести її до ідеального стану перед Новим роком. Більшість звертає увагу на порядок в шафах, миття вікон та підлоги, витирання пилу, але забуває про інші важливі речі, до прикладу, очищення пральної машинки, яка потребує догляду.

У пральних машинках накопичується бруд, накип та неприємний запах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм interior by canic. Важливо розуміти, що окрім накипу та бруду вона може видавати неприємний запах. Щоб пральна машинка знову була чистою, варто скористатися простими порадами на основі лимона, зубної пасти, оцту та соди.

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Чому пральну машинку треба періодично мити

З часом у пральній машині накопичуються залишки порошку, мильний наліт, в ущільнювачах дверцят може бути грибок та пліснява, а також волосся та бруд від одягу.

Все це і є причиною поганого запаху одягу після прання й самої машинки. Але окрім смороду, забруднення впливають на зниження ефективності та навіть пошкодження техніки. Якщо ж регулярно її очищувати, то можна усунути всі проблеми та продовжити термін роботи.

Чим можна очистити пральну машинку

У побуті фахівці використовують для очищення техніки лимон, зубну пасту, соду та оцет. Лимон є натуральною кислотою, яка видаляє накип та вбиває мікроби. Також фрукт надає приємного аромату.

Зубна паста містить абразивні частинки, тож добре виводить бруд та надає блиск поверхням. Сода чудово очищує погані запахи та популярна завдяки дезінфекційним властивостям. Оцет є потужним очищувачем, який розчиняє мінеральні відкладення.

Очищення пральної машинки: дивіться відео

Як очистити пральну машинку

Вичавіть сік лимона та змішайте з невеликою кількістю зубної пасти. Для посиленого ефекту можна додати трішки солі. В суміші змочіть губку та протріть ущільнювач, на якому часто накопичується пліснява та неприємний запах.

Сік лимона та сода знищать бактерії, а зубна паста впорається із забрудненнями. Суміш нанесіть на внутрішню поверхню барабана, залишіть на 15 хвилин та змийте вологою губкою. Це допоможе видалити наліт.

Також можна змішати соду з оцтом в рівній пропорції та нанести на контейнер для порошку на кілька хвилин, а потім промити теплою водою.

У відсік для прального порошку налийте склянку оцту, додайте у барабан трохи лимонного соку та запустіть програму прання з гарячою водою без одягу всередині. Після всього очищення протріть всі поверхні сухою ганчіркою.

Щоб пральна машина завжди залишалася чистою, проводьте таке очищення раз на місяць, а після кожного прання дверцята машинки залишайте відчиненими.