Сковорода – це один з предметів на кухні, що використовують найчастіше, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". І саме через це дуже важливо тримати її у чистоті та не дозволяти нагарові накопичуватися на ній.

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Як очистити сковорідку від нагару вдома?

У спеціалізованих магазинах ви, звісно ж, можете знайти чимало засобів, що допоможуть швидко та легко почистити сковорідки та видалити з них старий нагар. Втім, якщо ви не хочете використовувати "хімію", це не значить, що вам потрібно миритися із забрудненнями – натомість ви можете скористатися не менш дієвими домашніми засобами.

Сода та оцет

Насипте зовсім трохи соди на дно сковорідки та залийте її оцтом. Суміш почне реагувати, і вам потрібно буде зачекати кілька хвилин. Хімічна реакція розчинить нагар, і після цього потрібно буде просто потерти сковорідку м'якою губкою для посуду.

Втім, цей спосіб не впорається із застарілими чи дуже сильними забрудненнями.

Лимонний сік

Вам потрібно буде взяти два лимони та вичавити сік з них прямо на сковорідку. Трохи нагрійте її, проте не доводьте до кипіння, та залиште так на 10 – 15 хвилин. Цього часу вдосталь, аби сік подіяв, і сковорідку можна буде просто почистити губкою.



Лимонний сік допоможе відмити сковорідку / Фото Pexels

Картопля та сіль

Це незвичний, але досить ефективний метод, що допомагає відмити сковорідку від нагару вдома. Очищувати потрібно так: дрібку солі насипте на покриття, розріжте картоплю та використовуйте її як губку для протирання. Так ви позбудетеся навіть застарілого та сильного нагару.

Що не можна робити під час миття сковорідки

Існує низка поширених помилок, яких можна припуститися під час миття сковорідок. Та якщо ви не хочете пошкодити покриття посуду, варто уникати таких дій: