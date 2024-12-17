Сковорода – это один из предметов на кухне, что используют чаще всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". И именно поэтому очень важно держать ее в чистоте и не позволять нагару накапливаться на ней.

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Как очистить сковородку от нагара дома?

В специализированных магазинах вы, конечно же, можете найти немало средств, которые помогут быстро и легко почистить сковородки и удалить с них старый нагар. Впрочем, если вы не хотите использовать "химию", это не значит, что вам нужно мириться с загрязнениями – вместо этого вы можете воспользоваться не менее действенными домашними средствами.

Сода и уксус

Насыпьте совсем немного соды на дно сковородки и залейте ее уксусом. Смесь начнет реагировать, и вам нужно будет подождать несколько минут. Химическая реакция растворит нагар, и после этого нужно будет просто потереть сковородку мягкой губкой для посуды.

Впрочем, этот способ не справится с застарелыми или очень сильными загрязнениями.

Лимонный сок

Вам нужно будет взять два лимона и выжать сок из них прямо на сковородку. Немного нагрейте ее, однако не доводите до кипения, и оставьте так на 10 – 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы сок подействовал, и сковородку можно будет просто почистить губкой.



Лимонный сок поможет отмыть сковородку / Фото Pexels

Картофель и соль

Это необычный, но достаточно эффективный метод, что помогает отмыть сковородку от нагара дома. Очищать нужно так: щепотку соли насыпьте на покрытие, разрежьте картофель и используйте его как губку для протирания. Так вы избавитесь даже от застарелого и сильного нагара.

Что нельзя делать во время мытья сковородки

Существует ряд распространенных ошибок, которых можно допустить во время мытья сковородок. Но если вы не хотите повредить покрытие посуды, стоит избегать таких действий: