Чимало дачників не знають, які дерева найкраще підходять для того, аби садити їх у дворі, повідомляє 24 Канал. І деякі з них можуть принести у дім щасливу енергетику, добре вплинути на територію двору та порадувати садівників урожаєм.

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Горобина

Наші предки уявляли, що горобина – це надзвичайно потужний оберіг для будь-якого дому, що може захистити від невдачі та навіть від злих сил. Дерево також начебто може покращувати настрій та притягувати удачу до оселі, біля якої росте.

Окрім того, прикмети вказують на те, що горобина – це символ жіночого початку. Але серед об'єктивних причин, з яких варто посадити горобину, дерево – хороший медонос, що приваблює у сад бджіл та інших комах запилювачів.

Окрім того, з ягід горобини можна робити варення, настоянки, чай та інші заготовки.

Клен гостролистий

Він відомий не тільки різноманіттям сортів та забарвленням листя, але й тим, що може притягувати у дім удачу та захищає від негараздів. Навесні ж дерево порадує вас ніжними квітами, а восени листя перетвориться на яскравий килим з червоних, жовтих та помаранчевих відтінків.

Акація

Посадити акацію у дворі – це надзвичайно вдала ідея, адже за повір'ями акація може покращувати настрій та захищати від бід. Зважайте також на те, що дерево може покращити якість ґрунту, на якому росте. А про медоносні властивості акації знають, певно, всі – бджоли ніколи не обійдуть ваш сад стороною.



Акація притягує удачу / Фото Pexels

Модрина

Якщо ви не хочете висаджувати плодові дерева, а натомість шукаєте декоративну рослину, що принесе користь дому, найкращим варіантом буде висадка модрини. Дерево має позитивну енергетику, а також вважається потужним антистресом. За прикметами, модрина сприяє спокою та відновленню.

Магнолія

Це – дерево, яке прямо зачаровує великими ароматними квітами, що розквітають ще до появи листя. Магнолія найкраще буде рости у місцях, захищених від вітру з кислим чи нейтральним ґрунтом. Дерево не переносить застою води, тож подбайте про дренаж.

Магнолія, за прикметами, віщує злагоду у родині та притягує кохання, тож буде хорошим знаком посадити її неподалік від дому.