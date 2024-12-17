З покоління в покоління передається пересторога про те, що не можна дарувати ножі, пише 24 Канал. Їх не можна дарувати ні просто так, ні на день народження, ні на новосілля, а молодятам на весілля – в жодному разі.

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Чому не можна дарувати ножі

Згідно з прикметами, дарувати ніж не можна, оскільки це спричинить сварку між людьми. Також вважається, що чужий ніж, куплений іншою людиною, несе в собі чужу енергетику, яка може бути не зовсім приємною.

Часто молодятам на весілля дарують потрібні речі – мікрохвильовку, чайник, посуд тощо. Серед цих всіх речей можуть дарувати й набір ножів, але цього робити не можна, оскільки за повір’ям, такий дарунок може зруйнувати кохання молодят.



Дарувати ножі не можна / Фото Pexels

Не можна жінці дарувати ніж чоловікові, оскільки вважається, що такий подарунок зіпсує любовні стосунки. Кажуть, що гостре знаряддя "розрізає" зв’язок між двома близькими людьми й відновити його вже не можна буде.

Є певні правила, які дозволяють уникнути неприємностей з таким подарунком. До прикладу, подарунок треба викупити в дарувальника хоча б за кілька гривень. Така традиція викуповування прийшла з Британії. Вважається, що тоді ніж людина начебто купила собі сама.

Також можна дарувати ніж у чохлі. Це вважається ознакою, що людина буде господарем цього подарунку, оскільки самостійно витягне його з упакування. Втім, подарований ніж може не сподобатися особі, якій ви його подаруєте, тому краще придбайте інший подарунок.