Як уникнути короткого замикання після переходу на 230 вольтів: треба знати всім

В Україні з 1 липня змінили стандарт напруги в електромережі. Тепер замість звичних для нас 220 вольтів – стало 230. Очікується, що така зміна позитивно вплине на якість електропостачання. Щоб уникнути короткого замикання після переходу на 230 вольтів, варто уникати деяких звичних для нас речей.

Переживати про те, що після зміни напруги згорить стара техніка – не варто, оскільки вона здатна витримати напругу навіть до 250 вольтів, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Читайте також Навіщо залишати оцет у туалеті на ніч: очікуйте на неймовірний ефект

Як уникнути короткого замикання

Більшість людей переймаються тим, чи можна одночасно включати, до прикладу, пилосос та електрочайник. Така опція дозволяється, бо перехід на 230 вольтів не обмежує побутову активність, але у пікові години – ранок та вечір, краще не перевантажувати енергомережу.

Краще все ж таки обмежити себе в тому, щоб разом вмикати пральну машину, мікрохвильовку, електрочайник та пилосос. Відмова від всіх девайсів допоможе електросистемі працювати стабільніше. Задля безпеки можна встановити стабілізатор напруги.

Старі проводки замінювати теж не треба, але якщо їй вже понад 20 років, то її варто перевірити на зношеність, щоб уникнути потенційного короткого замикання. Це особливо стосується старих будинків та квартир. Вирішити це питання допоможе ОСББ або ЖЕК.

Україна перейшла на 230 вольт: дивіться відео

До слова, зміна напруги не вплине на суми в платіжках, оскільки споживачі платять за фактично спожиту електроенергію, а більшість побутових приладів вже розраховані на нову напругу.