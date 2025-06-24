Туалет завжди потрібно утримувати в чистоті, пише 24 Канал. Вапняний наліт має досить непривабливий вигляд, тому від нього варто позбутися. Вивести жовтизну можна без будь-яких зусиль.

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Навіщо залишати оцет у туалеті на ніч

Оцет є природним дезінфікуючим засобом, який легко вбиває бактерії та усуває неприємні запахи. Також оцет здатен вивести жовтизну з унітаза. Досвідчені господині заливають склянку оцту в унітаз з додаванням кількох крапель йоду, залишаючи все на ніч.



Жовтизну з унітаза добре виводить оцет / Фото Pexels

Вранці потрібно змити воду, щоб побачити результат. За кілька годин оцет впорається із вапняним нальотом. Накопичену жовтизну не зовсім легко вивести, тож якщо у вас немає спеціальних хімічних засобів, то оцет чудово впорається із завданням.

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Більшість плям на унітазі утворюються від жорсткої води, тому відбілювач не може з ними впоратися. У такому разі варто скористатися рідиною на основі кислоти, яка легко впорається із вапняним нальотом.

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Замість кількох крапель йоду, унітаз можна засипати содою, залишити на плямах на 15 хвилин, а тоді залити все оцтом. Це викличе реакцію шипіння, яка краще активує кислоту й допоможе вивести стійкі відкладення вапняного нальоту. Цей засіб можна вже змивати за годину, але за бажання, можете залишити на всю ніч, а вранці лише прочистити залишки йоржиком.