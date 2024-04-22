Весняна побілка дерев для багатьох людей здається практично "традиційною", і її обов'язково начебто потрібно провести до настання Великодня. Втім, практика показала, що насправді це не дає бажаного результату, а натомість може навіть нашкодити вашому дереву.

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Чи потрібно білити дерева навесні?

Попри те, що в українських містах все ще можна побачити побілені стовбури дерев навесні, ця практика вже вважається застарілою. Звісно, це може дати візуальне відчуття порядку та охайності, але побілка не виконує своєї основної функції – захисту дерев.

Якщо раніше використання вапна на стовбурах вважалося дієвим, за роки цей процес так і не отримав ґрунтовного підтвердження. Натомість велика концентрація вапна та суміш для побілки може насправді спалити кору вашого дерева та нашкодити йому навесні, і перевірити це досить просто.

А з наслідками використання великої кількості вапна вам доведеться ще досить довго. Чимало фахівців також підтверджують, що у великій концентрації вапно не тільки не захистить від опіків кору, але і навпаки може їх завдати, і після цього дерева будуть легко піддаватися хворобам.



Дерева необов'язково білити / Фото Pexels

А якщо до побілки додати ще й мідний купорос, як роблять деякі садівники, то це може також призвести до перенасичення ґрунту міддю. І ще також спростовує один із міфів про користь побілки для дерев. Насправді ж цей процес також заважає газообміну, а також порушує баланс вологи та не пропускає світло.

Втім, щодо побілки саме фруктових дерев все ще точаться суперечки. Та навіть якщо ви хочете впровадити цю практику у себе в господарстві, робити це краще у грудні, а не перед Великоднем. Тоді з настанням морозів дерево буде захищене і від сонячних променів, і від шкідників.

Та більшість фермерів все ж сходяться на тому, що вапно – це недостатньо ефективний засіб для боротьби із шкідниками. Тут може допомогти тільки купорос або ж спеціальні препарати.