Чи можна садити біля дому барвінок: про значення квітки знають не всі

Наші предки з великою увагою ставилися до рослин, які садили біля дому, адже вірили, що кожна з них має своє значення та може впливати на життя людини.

Барвінок – це дуже популярний багаторічник, що практично не потребує догляду та з року в рік може тішити красивими квітами фіолетового чи рожевого кольору, повідомляє 24 Канал. Та езотерики переконані, що це не єдина його властивість.

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Чи можна садити барвінок біля дому?

Барвінок – це рослина, яка має винятково позитивне значення у народних прикметах. Дуже часто барвінок використовували, аби прикрашати весільний коровай і вінки, його вплітали у волосся, адже вірили, що він приваблює кохання.

Дуже часто барвінок садять біля хати, і недарма – вважається, що у домі, де росте барвінок, не буде сварок та конфліктів, натомість пануватиме злагода та гармонія. Зеленіти барвінок може навіть з-під снігу, а це значить, що ділянка виглядатиме ошатно в будь-яку пору року.

Під час весілля барвінок завжди був символом вірного кохання, незрадливості та чистого шлюбу. П'ять пелюсток барвінку, згідно з прикметами, символізували п'ять запорук сімейного життя. Перша пелюстка – краса, друга – ніжність, третя – пам'ять. Четверта та п'ята пелюстки відповідали за злагоду та вірність.

Пращури також вірили, що барвінок, висаджений навколо хати, може захистити мешканців оселі від прокляття, нейтралізувати пристріт та прокльони, а також зміцнити шлюб.



Барвінок варто садити біля дому / Фото Pexels

Окрім того, часто використовували барвінок і у народній медицині як зовнішній засіб при пропасниці, головному болю, гіпертонії тощо. А ось вживати всередину барвінок не можна: його сік дуже отруйний при передозуванні. Тож потрапляння соку барвінку на шкіру варто остерігатися.

Цвітіння барвінку триває від квітня й аж до середини літа. В цей час квітконіжки підіймаються вертикально вгору, посилюючи декоративність рослини. А ось після завершення періоду цвітіння стебла рослини знову опускаються вниз.

До речі, барвінок – це не єдина рослина, що довго цвіте. Раніше ми розповідали про однорічники, що цвітуть цілий сезон: для них точно варто знайти місце на вашій клумбі.

Садити барвінок варто ранньою весною, або ж восени – в період спокою рослини. Іноді можна садити його й влітку, та в такому випадку варто дочекатися дощової погоди. Барвінок може швидко розповзатися ділянкою в усі боки, утворюючи такий собі килим з листя та квітів.