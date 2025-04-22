Весна – це особливо важливий період року для городників та садівників, адже саме в цей час закладаються основи врожаю, повідомляє 24 Канал. І для цього варто переконатися, що земля на городі насичена усіма важливими поживними елементами.

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Які є весняні добрива для саду та городу?

Навесні потрібно вносити органічні чи мінеральні добрива – і кожен садівник та городник сам вирішує для себе, які на ділянці будуть найбільш потрібними. Втім, найкращим варіантом фахівці вважають комбінацію цих двох видів.

Зважайте, що якщо для підживлення використати тільки органіку, рослини можуть згодом страждати від нестачі фосфору, азоту чи калію, і це зрештою призведе до втрати такого бажаного врожаю.

З мінеральних добрив позитивно впливають на розвиток кореневої системи калійні добрива. Вони також сприяють підвищенню стійкості рослин до посухи, зимівлі та хвороб.

Калійна сіль – це неодмінний складник росту та розвитку рослин, і вона також підтримує їх здоров'я та забезпечує потрібною енергією для подолання стресових ситуацій: перепадів погоди, посухи тощо.

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Але й про азотні добрива забувати не можна – вони ефективні для практично будь-якого виду ґрунту та добре розчиняються. Основна їхня функція – це сприяти зростанню зеленої маси. На кожен квадратний метр потрібно використовувати 300 – 350 грамів добрива.

Фосфатні добрива можуть активізувати обмінні процеси та допомогти у формуванні сильної кормової системи. Зважайте, що комбінувати його з вапном та попелом не можна, адже тоді воно втрачає свою ефективність. На один метр квадратний можна використовувати 250 грамів добрива.



Добрива для городу дуже важливі / Фото Pexels

З органічних добрив дуже часто використовують солі. Звичайна кухонна сіль проти бур'янів часто використовується як добриво у чистому вигляді. Вважається, що сіль може підвищити врожайність бідних ґрунтів, відлякує слимаків та кротів від ділянки, а також може захистити ваші овочі від фітофторозу.

Втім, з концентрацією цього добрива варто бути дуже обережними – інакше ґрунт може стати надто засоленим. Потрібно використовувати не більше, ніж маленьку жменю солі на квадратний метр. Після посипання ділянку потрібно полити, або ж посипати сіллю відразу ж після дощу. Сіллю зазвичай підживлюють ґрунт там, де ростиме морква, картопля, помідори та буряк – це зробить смак цих овочів значно кращим.

Компост – це ще одне неймовірне добриво, яке варто використовувати перед посадкою. Він може зробити землю пухкою та поживною, а також привалює корисних дощових черв'яків. Органіку розкидають по ділянці, а тоді перекопують її на глибину у 5 сантиметрів.