Самшит – це не тільки ефектна, але й корисна рослина, що може очищувати повітря від шкідливих речовин, утримувати вологу та покращувати здоров'я, повідомляє 24 Канал. Втім, у багатьох садівників виникають сумніви щодо того, чи можна садити кущ близько до дому.

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Чи можна садити самшит біля дому?

Чимало садівників не радять висаджувати самшит дуже близько до дому: цей кущ насправді має досить потужну кореневу систему та може легко пошкодити фундамент. Ще одна небезпека самшиту – це засмічення водостоків, тож з його розміщенням і справді варто бути обережними.

Дуже важливо дотримувати кількох рекомендацій, аби забезпечити між самшитом та стінами будинку деяку відстань.

Окрім того, не варто забувати й про те, що самшит оповитий цілою низкою прикмет. Зокрема, вірять, що якщо побачити кущ на сходах, тоді можна зіштовхнутися зі змінами у недалекому майбутньому – і необов'язково ці зміни будуть позитивними. Окрім того, так можна позбутися удачі.



Самшит варто садити на відстані від хати / Фото Pexels

Але ось зрізаний самшит вважають позитивним знаком – його кладуть біля порогу, аби захистити оселю від негативної енергії.

Втім, самшит – це невибаглива рослина, що може рости в півтіні. Окрім того, він добре поєднується на клумбах з різними квітами та іншими кущами, що робить його незамінним у садових композиціях. І немає прикмет, які забороняли б садити його біля дому.

До речі, прикмети існують не тільки про самшит. Раніше ми пояснювали, чи можна садити біля дому барвінок.

Та якщо ви все ж вирішити це зробити, варто визначитися з розміром та формою куща, що підходять для вашої території – адже деякі види можуть досягати висоти від 5 до 15 метрів. Найкращими місцями для посадки самшиту будуть північна чи північно-східна сторона будинку. Також можна обирати бокові частини біля оселі чи задній дворик.