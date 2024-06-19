Що не можна чистити содою та оцтом: це треба знати всім

Деякі господині зовсім не люблять користуватися хімічними засобами, тож використовують для побутових цілей соду та оцет. Однак не завжди їх можна застосовувати, оскільки в деяких випадках вони можуть зробити лише гірше.

Сода та оцет є дуже популярними засобами, якими користуються для прибирання та миття. Однак їхня універсальність таки має межі і є деякі поверхні, які треба оминати, щоб повністю їх не зіпсувати.

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Що не можна чистити оцтом

Мармурові стільці та плити

Оцет залишить на поверхні тьмяні білі сліди. Кислота здатні зіпсувати поверхню матеріалу, тому найкраще застосовувати засіб для миття посуду.

Гумові матеріали

Не варто витирати гумову частину в пральній машинці оцтом, оскільки рідина лише пошкодить її та призведе до серйозних проблем.

Дерев’яні поверхні

У жодному разі не можна чистити оцтом паркет, оскільки він може стерти блискучу поверхню.

Праску

Дехто заливає оцет у відсік для води, щоб почистити праску, однак це категорично заборонено робити.

Що не можна чистити содою

Дзеркала та скло

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Харчова сода є м’яким абразивом, однак на склі та дзеркалі може подряпати поверхню. Найкраще користуватися спеціальним засобом для миття скла.

Мармурові стільниці

Сода призведе до ерозії захисного шару мармуру, тому краще нею не витирати стільниці.

Дерев’яні поверхні

Сода на дерев’яних поверхнях може стерти герметик та спричинити появу плям.

Алюмінієві каструлі

Для більшості металів харчова сода є безпечною, однак для чищення каструль та сковорідок з алюмінію її застосовувати не варто. Через соду алюміній може почати окислюватися та змінить свій колір.

Старовинне срібло

Чимало людей вдаються до чищення срібла содою, однак будьте обережні в тому випадку, якщо срібло є старим, оскільки розчин соди може зіпсувати покриття.