Что нельзя чистить содой и уксусом: это надо знать всем

Некоторые хозяйки совсем не любят пользоваться химическими средствами, поэтому используют для бытовых целей соду и уксус. Однако не всегда их можно применять, поскольку в некоторых случаях они могут сделать только хуже.

Сода и уксус являются очень популярными средствами, которыми пользуются для уборки и мытья. Однако их универсальность таки имеет пределы и есть некоторые поверхности, которые надо обходить, чтобы полностью их не испортить.

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Что нельзя чистить уксусом

Мраморные стулья и плиты

Уксус оставит на поверхности тусклые белые следы. Кислота способны испортить поверхность материала, поэтому лучше всего применять средство для мытья посуды.

Резиновые материалы

Не стоит вытирать резиновую часть в стиральной машинке уксусом, поскольку жидкость только повредит ее и приведет к серьезным проблемам.

Деревянные поверхности

Ни в коем случае нельзя чистить уксусом паркет, поскольку он может стереть блестящую поверхность.

Утюг

Некоторые заливают уксус в отсек для воды, чтобы почистить утюг, однако это категорически запрещено делать.

Что нельзя чистить содой

Зеркала и стекло

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Пищевая сода является мягким абразивом, однако на стекле и зеркале может поцарапать поверхность. Лучше всего пользоваться специальным средством для мытья стекла.

Мраморные столешницы

Сода приведет к эрозии защитного слоя мрамора, поэтому лучше ею не вытирать столешницы.

Деревянные поверхности

Сода на деревянных поверхностях может стереть герметик и вызвать появление пятен.

Алюминиевые кастрюли

Для большинства металлов пищевая сода является безопасной, однако для чистки кастрюль и сковородок из алюминия ее применять не стоит. Из-за соды алюминий может начать окисляться и изменит свой цвет.

Старинное серебро

Многие прибегают к чистке серебра содой, однако будьте осторожны в том случае, если серебро является старым, поскольку раствор соды может испортить покрытие.