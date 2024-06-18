С клеем надо быть очень осторожным, поскольку когда он попадает на одежду, то начинает затвердевать, а когда крошится, то повреждает нити. После этого на одежде может образоваться дырка. Чтобы эффективно избавиться от клея и не испортить наряд – воспользуйтесь проверенными методами от специалистов.

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Уксус, ацетон, жидкость для снятия лака

Пятно от клея выводится с помощью ацетона или жидкости для снятия лака. Надо всего лишь приложить мокрый ватный диск на 5 секунд. Тогда надо протереть место с разлитым клеем и вытереть бумажным полотенцем. Ткань надо прополоскать мылом и водой.

Запятнанную ткань скребками тереть не стоит, поскольку вы только повредите ее. Клей хорошо выводит уайт-спирит, керосин или уксус растворенный в воде. Для деликатных тканей советуют использовать раствор из лимонной кислоты и воды (1:10).



Клей с одежды можно легко вывести / Фото Pexels

Фен, утюг или морозильная камера

Для того, чтобы убрать засохший суперклей с одежды – поставьте его в морозилку на час. Клей за это время станет хрупким, поэтому его можно будет удалить пилкой для ногтей или пинцетом.

Также пятно можно нагреть феном или утюгом. Как только он станет мягким – удаляйте с помощью пластиковой карточки или тупой стороны ножа.

Димексид

Эту жидкость можно приобрести в аптеке. Чтобы удалить суперклей с одежды, промочите димексидом два тампона и оставьте с внутренней и внешней стороны на 15 секунд. Средство безвредно для тонких или деликатных тканей.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Антиклей

Нанесите средство на пятно на 5 минут. После этого металлическим предметом уберите остатки. Специалисты говорят, что антиклей подходит от наклеек на одежде и этикеток.

Вода

Клей с синтетической одежды можно вывести благодаря разогретой обычной воде. Погрузите вещь в кипяток пятном вниз, а после размягчения разложите на ровном месте и постирайте в мыльном растворе. Только после этих шагов можете убирать пятно.