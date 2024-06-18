Когда кухня и вся квартира пропиталась горелым запахом первое, что надо сделать – устранить сгоревший предмет. Полностью его потушите и выбросьте сгоревшую пищу в крепкий пакет и герметично завяжите.
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Далее надо устранить запах дыма. Приоткройте окна и двери во всей квартире, чтобы создать циркуляцию воздуха. По возможности включите кухонную вытяжку, вентилятор или кондиционер.
После этого остатки загрязнения удалите с плиты или духовки. Поверхность газовой плиты протрите губкой смочив в раствор для мытья посуды. Если плита электрическая – используйте средство для мытья стекол и безворсовую тряпку.
Как убрать запах дыма в квартире
Пряности
На плиту поставьте кастрюлю с водой и после закипания бросьте в нее различные травы или специи с ярко выраженным запахом (корица, гвоздика, мята, лаванда). Варите примерно 15 минут, чтобы запах распространился в помещении.
Уксусный раствор
Воду на уксус растворите в соотношении 3:1 и поставьте на огонь. Когда раствор закипит, огонь уменьшите до минимума и оставьте вариться на воде.
Цитрусовые фрукты
Избавиться от едкого запаха гари можно с помощью лимонов и апельсинов. Нарежьте их в кастрюлю с водой и варите 30 минут. Воздух наполнится цитрусовым ароматом и перебьет плохой запах в квартире.
Соль
Размешайте 10 столовых ложек соли в 1 литре теплой воды и оставьте емкость на 10 часов в помещении. Солевой раствор впитает все плохие запахи.
Кофе
Молотый кофе надо рассыпать в чашки и расставить по всей квартире. За несколько часов неприятный запах выветрится.
Эксперты также рекомендуют увлажнить помещение, чтобы запах горелого быстрее исчез. Для этого развесьте влажные тряпки или махровые полотенца в тех местах, где было возгорание. Запах из тканей вывести будет крайне трудно, поэтому рекомендуется брать что-то старое.