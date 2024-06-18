Коли кухня та вся квартира просочилася горілим запахом найперше, що треба зробити – усунути згорілий предмет. Повністю його загасіть та викиньте згорілу їжу у міцний пакет та герметично зав’яжіть.
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Далі треба усунути запах диму. Повідкривайте вікна та двері у всій квартирі, щоб створити циркуляцію повітря. За можливості увімкніть кухонну витяжку, вентилятор чи кондиціонер.
Після цього залишки забруднення видаліть з плити чи духовки. Поверхню газової плити протріть губкою змочивши в розчин для миття посуду. Якщо плита електрична – використовуйте засіб для миття скла та безворсову ганчірку.
Як прибрати запах диму у квартирі
Прянощі
На плиту поставте каструлю з водою і після закипання вкиньте в неї різні трави чи спеції з яскраво вираженим запахом (кориця, гвоздика, м’ята, лаванда). Варіть приблизно 15 хвилин, щоб запах поширився у приміщенні.
Оцтовий розчин
Воду на оцет розчиніть у співвідношенні 3:1 та поставте на вогонь. Коли розчин закипить, вогонь зменште до мінімуму та залишіть варитися на воді.
Цитрусові фрукти
Позбутися від їдкого запаху гару можна за допомогою лимонів та апельсинів. Наріжте їх у каструлю з водою та варіть 30 хвилин. Повітря наповниться цитрусовим ароматом та переб’є поганий запах у квартирі.
Сіль
Розмішайте 10 столових ложок солі в 1 літрі теплої води та залишіть ємність на 10 годин у приміщенні. Сольовий розчин вбере всі погані запахи.
Кава
Мелену каву треба розсипати в чашки та розставити по всій квартирі. За кілька годин неприємний запах вивітриться.
Експерти також рекомендують зволожити приміщення, щоб запах горілого швидше зникнув. Для цього порозвішуйте вологі ганчірки чи махрові рушники в тих місцях, де було загоряння. Запах з тканин вивести буде вкрай важко, тому рекомендовано брати щось старе.