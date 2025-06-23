Господині вже віднайшли методи, які допомагають нейтралізувати неприємний запах у шафі, пише 24 Канал. Запах вогкості та затхлості можна прибрати доступними засобами.

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Спочатку потрібно забрати всі речі з шафи й очистити полиці. Вбрання, яке буде погано пахнути, потрібно одразу кинути в прання. Порожню шафу протріть ганчіркою від пилюки. Тоді свіжі речі поскладайте назад й скористайтеся копійчаними засобами для покращення аромату.

Сода

Вивести проблему може звичайна сода. Її потрібно насипати в кришку чи на тарілку й покласти на полицю. Сода чудово вбирає вологу та поганий запах, тож всі неприємні аромати з шафи швидко зникнуть.

Туалетне мило

Покладіть на полицю шафи брусок мила, і вже через день речі будуть ароматно пахнути. Чим дорожчим є мило, тим стійкіші ефірні олії додають до його складу, а це означає, що запах у шафі буде яскраво вираженим.



Поради, які допоможуть уникнути поганого запаху в шафі / Фото Pexels

Морська сіль

У невеликий стакан насипте морську сіль й розставте в кутах шафи. Вже за деякий час вона вбере на себе всю вологу й погані запахи. Коли сіль затвердіє, потрібно замінити її на нову.

Пакетик чаю

Можете взяти найдешевші пакетики чаю й розкласти їх на поличках. Вони заберуть зайву вологу й забезпечать шафу гарним ароматом. Замінювати чайні пакетики варто раз на тиждень.

Засушена лаванда

Щоб надати речам приємного запаху, покладіть в шафу засушену лаванду. Вона є прекрасним ароматизатором й захищає речі від молі.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

Кавова гуща

Насипте каву в невеличку миску, поставте на дно шафи й залишіть на 2 дні. Таким чином речі будуть пахнути приємно.

Активоване вугілля

Загорніть активоване вугілля в марлю чи будь-яку тканину, яка пропускає повітря. Вугілля відоме тим, що бере на себе різні погані запахи.