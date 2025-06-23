Хозяйки уже нашли методы, которые помогают нейтрализовать неприятный запах в шкафу, пишет 24 Канал. Запах сырости и затхлости можно убрать доступными средствами.

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Сначала нужно забрать все вещи из шкафа и очистить полки. Наряды, которые будут плохо пахнуть, нужно сразу бросить в стирку. Пустой шкаф протрите тряпкой от пыли. Тогда свежие вещи сложите обратно и воспользуйтесь копеечными средствами для улучшения аромата.

Сода

Вывести проблему может обычная сода. Ее нужно насыпать в крышку или на тарелку и положить на полку. Сода прекрасно впитывает влагу и плохой запах, поэтому все неприятные ароматы из шкафа быстро исчезнут.

Туалетное мыло

Положите на полку шкафа брусок мыла, и уже через день вещи будут ароматно пахнуть. Чем дороже мыло, тем устойчивее эфирные масла добавляют в его состав, а это значит, что запах в шкафу будет ярко выраженным.



Советы, которые помогут избежать плохого запаха в шкафу / Фото Pexels

Морская соль

В небольшой стакан насыпьте морскую соль и расставьте в углах шкафа. Уже через некоторое время она впитает на себя всю влагу и плохие запахи. Когда соль затвердеет, нужно заменить ее на новую.

Пакетик чая

Можете взять самые дешевые пакетики чая и разложить их на полочках. Они заберут лишнюю влагу и обеспечат шкаф хорошим ароматом. Заменять чайные пакетики следует раз в неделю.

Засушенная лаванда

Чтобы придать вещам приятный запах, положите в шкаф засушенную лаванду. Она является прекрасным ароматизатором и защищает вещи от моли.

Кстати, ранее мы уже объясняли, как можно очистить грязные кроссовки, чтобы они выглядели, как новенькие.

Кофейная гуща

Насыпьте кофе в небольшую миску, поставьте на дно шкафа и оставьте на 2 дня. Таким образом вещи будут пахнуть приятно.

Активированный уголь

Заверните активированный уголь в марлю или любую ткань, которая пропускает воздух. Уголь известен тем, что берет на себя различные плохие запахи.