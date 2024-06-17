Якщо після відпочинку на вашому одязі залишилися сліди від трави, не варто передчасно засмучуватися, адже відіпрати їх досить просто, якщо знати правильні способи.

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Як відіпрати траву з білого та кольорового одягу

Перед тим, як починати використовувати різноманітні способи, які допоможуть боротися із плямами від трави, потрібно врахувати кілька важливих порад, які допоможуть не зіпсувати одяг остаточно в спробах його врятувати.

Кожен засіб потрібно перевіряти на непомітній ділянці одягу.

Не тріть свіжу пляму вологими чи сухими ганчірками, а також серветками.

Місце плями після прання може посвітлішати, тож діяти потрібно акуратно.

Найкраще для видалення слідів від трави використовувати зворотний бік кухонної губки чи щітки.

Кухонна сіль

Для цього методу прання вам потрібно змішати сіль із водою у пропорції 1 столової ложки на склянку води. Розчин потрібно нанести на забруднену ділянку, а після цього залишити на 30 – 40 хвилин, аби він почав діяти. Після цього одяг потрібно покласти до пральної машинки та випрати, як зазвичай.



Відіпрати плями досить просто / Фото Pexels

Перекис водню

Використовувати цей засіб можна тільки на світлих речах, адже в іншому випадку з одягу зникне не тільки пляма від трави, але і фарба. Для того, щоб відіпрати пляму, потрібно залити перекисом проблемну ділянку з лицьового боку та сильно потерти. Після цього виперіть річ у пральній машині.

Господарське мило

Це – найдавніший і водночас все ще ефективний спосіб, який допоможе позбутися плями. Вам потрібно взяти звичайне мило та нанести його на пляму, попередньо замочивши тканину в гарячій воді.

Ділянку потрібно потерти щіткою і на деякий час залишити у воді. Після цього можна випрати одяг з милом або ж у машинці.