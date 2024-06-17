Если после отдыха на вашей одежде остались следы от травы, не стоит преждевременно расстраиваться, ведь отстирать их довольно просто, если знать правильные способы.

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Как отстирать траву с белой и цветной одежды

Перед тем, как начинать использовать различные способы, которые помогут бороться с пятнами от травы, нужно учесть несколько важных советов, которые помогут не испортить одежду окончательно в попытках ее спасти.

Каждое средство нужно проверять на незаметном участке одежды.

Не трите свежее пятно влажными или сухими тряпками, а также салфетками.

Место пятна после стирки может посветлеть, поэтому действовать нужно аккуратно.

Лучше всего для удаления следов от травы использовать обратную сторону кухонной губки или щетки.

Кухонная соль

Для этого метода стирки вам нужно смешать соль с водой в пропорции 1 столовой ложки на стакан воды. Раствор нужно нанести на загрязненный участок, а после этого оставить на 30 – 40 минут, чтобы он начал действовать. После этого одежду нужно положить в стиральную машинку и постирать, как обычно.



Отстирать пятна достаточно просто / Фото Pexels

Перекись водорода

Использовать это средство можно только на светлых вещах, ведь в противном случае с одежды исчезнет не только пятно от травы, но и краска. Для того, чтобы отстирать пятно, нужно залить перекисью проблемный участок с лицевой стороны и сильно потереть. После этого постирайте вещь в стиральной машине.

Хозяйственное мыло

Это – древнейший и одновременно все еще эффективный способ, который поможет избавиться от пятна. Вам нужно взять обычное мыло и нанести его на пятно, предварительно замочив ткань в горячей воде.

Участок нужно потереть щеткой и на некоторое время оставить в воде. После этого можно постирать одежду с мылом или в машинке.