Сварка чи розлучення: чому не можна дарувати годинник та як обійти цей забобон
За прикметами, дарувати годинник не можна, оскільки цей аксесуар має таку енергетику, яка через певний час призводить до того, що двоє людей сваряться або розлучаються. Однак цей забобон можна оминути й дарувати красивий годинник без будь-якої боязні.
Перед Новим роком кожен з нас стикається з вибором подарунка для близької людини, тож подарувати такий аксесуар як годинник спадає на думку багатьом, пише 24 Канал.
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Чому не можна дарувати годинник
За прикметами, якщо подарувати годинник коханій людині, то невдовзі ви почнете сваритися й розлучитеся. Кажуть, що годинник відміряє час до розставання, а це означає, що хороші стосунки між закоханою парою чи подружжям закінчаться.
А ще існує думка, що той хто дарує годинник, віддає людині свій час, а ще усілякі біди й печалі. Тому такий дарунок не варто за прикметами робити нікому – ні коханій половинці, ні родичам чи друзям.
З годинником пов'язано чимало забобон / Фото Pexels
Втім попри всі заборони езотериків, усілякі забобони може обійти кожен хто у них не вірить. Кажуть, що ми наділяємо великою силою все у що віримо, тож якщо не думати про погане, то ми точно не притягнемо щось нехороше у наше життя.
Як правильно дарувати годинник
Потрібно на годиннику виставити неправильний час. Таким чином отримувач стане господарем подарунка. Також можна подарувати футляр з грошима, а людина вже придбає собі годинник самостійно.
Щоб бути певними в тому, що годинник не принесе ніякої шкоди, попросіть жінку чи чоловіка, дати вам символічні гроші за нього, але нехай це будуть не монети, а купюри.
Для дарування годинника треба вибрати правильний момент. Виберіть святковий або важливий день, щоб годинник асоціювався з радісною подією. Годинники з гравіюванням або особливим дизайном (наприклад, із побажаннями чи знаковими деталями) можуть нейтралізувати негативні асоціації й викликати у людини лише позитивні емоції та спогади.