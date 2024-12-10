Ссора или развод: почему нельзя дарить часы и как обойти этот предрассудок

По приметам, дарить часы нельзя, поскольку этот аксессуар имеет такую энергетику, которая через определенное время приводит к тому, что два человека ссорятся или разводятся. Однако это суеверие можно обойти и дарить красивые часы без всякой боязни.

Перед Новым годом каждый из нас сталкивается с выбором подарка для близкого человека, поэтому подарить такой аксессуар как часы приходит в голову многим, пишет 24 Канал.

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Почему нельзя дарить часы

По приметам, если подарить часы любимому человеку, то вскоре вы начнете ссориться и расстанетесь. Говорят, что часы отмеряют время до расставания, а это означает, что хорошие отношения между влюбленной парой или супругами закончатся.

А еще существует мнение, что тот кто дарит часы, отдает человеку свое время, а еще всевозможные беды и печали. Поэтому такой подарок не стоит по приметам делать никому – ни любимой половинке, ни родственникам или друзьям.



С часами связано немало суеверий / Фото Pexels

Впрочем, несмотря на все запреты эзотериков, всевозможные суеверия может обойти каждый, кто в них не верит. Говорят, что мы наделяем большой силой все во что верим, поэтому если не думать о плохом, то мы точно не притянем что-то нехорошее в нашу жизнь.

Как правильно дарить часы

Нужно на часах выставить неправильное время. Таким образом получатель станет хозяином подарка. Также можно подарить футляр с деньгами, а человек уже приобретет себе часы самостоятельно.

Чтобы быть уверенными в том, что часы не принесет никакого вреда, попросите женщину или мужчину, дать вам символические деньги за него, но пусть это будут не монеты, а купюры.

Для дарения часов надо выбрать правильный момент. Выберите праздничный или важный день, чтобы часы ассоциировались с радостным событием. Часы с гравировкой или особым дизайном (например, с пожеланиями или знаковыми деталями) могут нейтрализовать негативные ассоциации и вызвать у человека только положительные эмоции и воспоминания.