Чи можна купатися на Івана Купала: що кажуть прикмети та здоровий глузд
- Свято Івана Купала відзначають в ніч з 23 на 24 червня, і купання в цю ніч вважається частиною обрядів, що приносить оновлення та зцілення.
- Існують застереження щодо купання в ніч Купала через повір'я про русалок та водяників, а також з практичної точки зору через небезпечні умови купання в темну пору.
Свято Івана Купала здавна оповите легендами, обрядами та віруваннями. Одні з головних символів цього дня – вогонь і вода.
Та чи справді можна купатися на Івана Купала – розкаже 24 Канал.
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Купання як частина обрядів
У 2025 році свято Івана Купала відзначатимуть у ніч з 23 на 24 червня через перехід на новоюліанський календар. У давнину наші предки вважали, що вода у купальську ніч стає живою та цілющою, а купання у річці нібито:
- змиває всі хвороби та негативну енергію;
- приносить оновлення;
- допомагає у любовних справах, якщо зануритися у воду з думкою про коханого чи кохану.
Чому не можна купатися на Івана Купала
Попри давні обряди, в українському фольклорі побутують і застереження, пов'язані з водою в ніч Купала.
Русалки та водяники
Згідно з повір'ями, саме в купальську ніч у водоймах оживає вся нечиста сила: русалки, мавки, водяники. Вони нібито заводять людей у воду, особливо молодих і неодружених.
Чи можна купатися на Івана Купала / Фото Unsplash
Небезпечні умови
З практичного погляду – у темну пору доби купання в річках чи озерах справді небезпечне. Навіть досвідчені плавці можуть потрапити в ями, зачепитися за коріння, потрапити в холодні течії. Тож заборона має цілком раціональне пояснення.
Купатися чи ні? Якщо ви святкуєте Івана Купала в межах організованого заходу, біля безпечної водойми, у світлу пору доби – нічого страшного у купанні немає. Але в нічний час, особливо на диких пляжах, краще утриматися – як з міркувань безпеки, так і поваги до традицій.