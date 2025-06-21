Можно ли купаться на Ивана Купала: что говорят приметы и здравый смысл

Праздник Ивана Купала издавна окутан легендами, обрядами и верованиями. Одни из главных символов этого дня - огонь и вода.

И действительно ли можно купаться на Ивана Купала – расскажет 24 Канал.

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Купание как часть обрядов

В 2025 году праздник Ивана Купала будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня из-за перехода на новоюлианский календарь. В древности наши предки считали, что вода в купальскую ночь становится живой и целебной, а купание в реке якобы:

смывает все болезни и негативную энергию;

приносит обновление;

помогает в любовных делах, если окунуться в воду с мыслью о любимом или любимой.

Почему нельзя купаться на Ивана Купала

Несмотря на древние обряды, в украинском фольклоре бытуют и предостережения, связанные с водой в ночь Купала.

Русалки и водяные

Согласно поверьям, именно в купальскую ночь в водоемах оживает вся нечистая сила: русалки, мавки, водяные. Они якобы заводят людей в воду, особенно молодых и холостых.



Можно ли купаться на Ивана Купала / Фото Unsplash

Опасные условия

С практической точки зрения – в темное время суток купание в реках или озерах действительно опасно. Даже опытные пловцы могут попасть в ямы, зацепиться за корни, попасть в холодные течения. Поэтому запрет имеет вполне рациональное объяснение.

Купаться или нет? Если вы празднуете Ивана Купала в рамках организованного мероприятия, возле безопасного водоема, в светлое время суток – ничего страшного в купании нет. Но в ночное время, особенно на диких пляжах, лучше воздержаться – как из соображений безопасности, так и уважения к традициям.