Можно ли купаться на Ивана Купала: что говорят приметы и здравый смысл
- Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 23 на 24 июня, и купание в эту ночь считается частью обрядов, что приносит обновление и исцеление.
- Существуют предостережения относительно купания в ночь Купала из-за поверья о русалках и водяных, а также с практической точки зрения из-за опасных условий купания в темное время суток.
Праздник Ивана Купала издавна окутан легендами, обрядами и верованиями. Одни из главных символов этого дня - огонь и вода.
И действительно ли можно купаться на Ивана Купала – расскажет 24 Канал.
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Купание как часть обрядов
В 2025 году праздник Ивана Купала будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня из-за перехода на новоюлианский календарь. В древности наши предки считали, что вода в купальскую ночь становится живой и целебной, а купание в реке якобы:
- смывает все болезни и негативную энергию;
- приносит обновление;
- помогает в любовных делах, если окунуться в воду с мыслью о любимом или любимой.
Почему нельзя купаться на Ивана Купала
Несмотря на древние обряды, в украинском фольклоре бытуют и предостережения, связанные с водой в ночь Купала.
Русалки и водяные
Согласно поверьям, именно в купальскую ночь в водоемах оживает вся нечистая сила: русалки, мавки, водяные. Они якобы заводят людей в воду, особенно молодых и холостых.
Можно ли купаться на Ивана Купала / Фото Unsplash
Опасные условия
С практической точки зрения – в темное время суток купание в реках или озерах действительно опасно. Даже опытные пловцы могут попасть в ямы, зацепиться за корни, попасть в холодные течения. Поэтому запрет имеет вполне рациональное объяснение.
Купаться или нет? Если вы празднуете Ивана Купала в рамках организованного мероприятия, возле безопасного водоема, в светлое время суток – ничего страшного в купании нет. Но в ночное время, особенно на диких пляжах, лучше воздержаться – как из соображений безопасности, так и уважения к традициям.