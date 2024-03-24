Чи потрібно обрізати лаванду весною: ось секрет пишного цвітіння

Лаванда – це рослина, що асоціюється із дуже приємним запахом, що також має дуже заспокійливу дію. Тож вирощувати її у себе на ділянці може бути дуже хорошою ідеєю.

З лаванди виготовляють ефірні олії, а також цю запашну рослину можна помітити навіть у медицині та у косметичній промисловості. І вирощування лаванди у саду – це досить захопливе, проте часом непросте завдання. І навесні лаванда потребує особливого догляду.

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Догляд за лавандою навесні

Зазвичай після закінчення зими кущі лаванди виглядають дуже непоказними і беззахисними. І догляд за лавандою у цей час потрібно проводити у кілька етапів, і кожен з них буде відповідати за певний процес.

Зокрема, надзвичайно важливо провести обрізку, полив, та внесення добрив.

Обрізка лаванди

Так, ви могли про це не замислюватися, проте основний догляд за цією рослиною навесні можна звести до весняної обрізки. І якщо ви припините цей процес хоча би на рік, в результаті можете отримати не надто привабливі кущі, що матимуть голі нижні гілки. А ось стрижка рослини допоможе садівникові надати кущеві форму, яка буде приємною оку.

Та робити обрізку потрібно тільки для тих рослин, які вже досягли дворічного віку. Під час обрізки вам перш за все потрібно видалити усі зламані, сухі та хворі гілки. Після цього вам потрібно укоротити рослину до третини від загальної висоти. Втім, якщо ваша лаванда досить добре доглянута, тоді її можна обрізати до 15 сантиметрів над землею. Так ви зможете залишити лаванду молодою і квітучою на довший термін.



Лаванду потрібно обрізати навесні / Фото Pexels

Добрива

Підгодівлю кущів лаванди потрібно здійснювати калійними добривами, та з азотними підживленнями потрібно бути набагато обережнішими. Бажано їх використовувати тільки у весняний період – такі добрива стимулюють зростання зеленої маси.

Полив

Коли настає тепло, потрібно починати збільшувати і полив – тож після кожного дощу вам потрібно розпушити поверхню землі між рослинами. Не забудьте також і просапати бур'яни між рослинами. Так ви зменшите клопоти у майбутньому і також ви можете покрити землю біля лаванди торфом.