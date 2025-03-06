Чи можна носити обручку до шлюбу: важливе пояснення
- Носіння кільця на безіменному пальці до шлюбу вважається поганою прикметою та може передвіщати проблеми, але окрему каблучку для заручин можна носити до весілля.
- Обручка має бути гладкою без каміння та візерунків, її не можна знімати, показувати стороннім до весілля або давати приміряти іншим людям.
Навколо того, чи можна носити кільце на безіменному пальці, завжди було багато забобонів та полеміки. Та все ж про причину прикмети знають далеко не всі.
Чимало людей не звертають уваги на те, на які пальці вони вдягають прикраси – і, як попереджає чимало езотериків, дарма. Виявляється, носіння каблучки на безіменному пальці, який призначений для обручки, може обернутися деякими проблемами, повідомляє 24 Канал.
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Чи можна носити обручку до шлюбу?
Прикмети попереджають, що носити кільце до шлюбу не можна – це начебто пророкує нездійсненність цієї очікуваної та бажаної події. Тож радять не ризикувати особистим щастям, одягаючи на палець символ того, що тільки має відбутися у майбутньому.
Але якщо заручини вже відбулися, чи можна носити обручку? Рішення є і воно досить просте – окрема каблучка на заручини, яку й носять до самого весілля. Тим часом обручки зберігаються у футлярі та очікують на свою законну годину.
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Чи обов'язково носити каблучку у шлюбі?
Каблучки носити ще в Давньому Єгипті, а також згадки про це тягнуться до стародавніх греків та римлян. Красиві легенди про прикраси, якими обмінювалися закохані, стали частиною культури, і тому зараз вважається, що обручка – це практично обов'язковий символ шлюбу.
Езотерики вірять, що якщо не носити каблучку, можна відігнати сімейне щастя, наразити пару на сварки та конфлікти. Окрім того, прикмети однозначно вказують і на те, якою саме має бути обручка.
Каблучку не можна знімати з пальця / Фото Pexels
Мовляв, не варто обирати кільця з камінням та візерунками – каблучка має бути гладкою ззовні. Начебто що більше гострих елементів та кутів на поверхні, то більше зачіпок буде у сімейному житті молодят.
Що ніколи не можна робити з обручкою?
Існує кілька забобонів щодо того, що не можна робити з каблучкою, аби не наврочити на шлюб. Зокрема, радять не показувати каблучку стороннім до весілля. Єдиний виняток – батьки, але тільки у випадку, якщо вони не проти вашого весілля.
Не дозволяйте стороннім знімати вашу обручку – так наче можна забрати у пари вірність, і тоді не уникнути розлучення. А ось якщо потрібно передати свою каблучку іншій людині, потрібно зняти її самостійно та покласти її на стіл, а не передавати з рук у руки.
Також не давайте приміряти свою обручку нікому іншому – ані до, ані після одруження. Зважайте, що кільця, як і будь-які інші прикраси, можуть накопичувати у собі енергію, тож коли ви одягаєте обручку під час церемонії, думайте тільки про хороше.