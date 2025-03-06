Чи можна носити обручку до шлюбу: важливе пояснення

Навколо того, чи можна носити кільце на безіменному пальці, завжди було багато забобонів та полеміки. Та все ж про причину прикмети знають далеко не всі.

Чимало людей не звертають уваги на те, на які пальці вони вдягають прикраси – і, як попереджає чимало езотериків, дарма. Виявляється, носіння каблучки на безіменному пальці, який призначений для обручки, може обернутися деякими проблемами, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна носити обручку до шлюбу?

Прикмети попереджають, що носити кільце до шлюбу не можна – це начебто пророкує нездійсненність цієї очікуваної та бажаної події. Тож радять не ризикувати особистим щастям, одягаючи на палець символ того, що тільки має відбутися у майбутньому.

Але якщо заручини вже відбулися, чи можна носити обручку? Рішення є і воно досить просте – окрема каблучка на заручини, яку й носять до самого весілля. Тим часом обручки зберігаються у футлярі та очікують на свою законну годину.

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Чи обов'язково носити каблучку у шлюбі?

Каблучки носити ще в Давньому Єгипті, а також згадки про це тягнуться до стародавніх греків та римлян. Красиві легенди про прикраси, якими обмінювалися закохані, стали частиною культури, і тому зараз вважається, що обручка – це практично обов'язковий символ шлюбу.

Езотерики вірять, що якщо не носити каблучку, можна відігнати сімейне щастя, наразити пару на сварки та конфлікти. Окрім того, прикмети однозначно вказують і на те, якою саме має бути обручка.



Каблучку не можна знімати з пальця / Фото Pexels

Мовляв, не варто обирати кільця з камінням та візерунками – каблучка має бути гладкою ззовні. Начебто що більше гострих елементів та кутів на поверхні, то більше зачіпок буде у сімейному житті молодят.

Що ніколи не можна робити з обручкою?

Існує кілька забобонів щодо того, що не можна робити з каблучкою, аби не наврочити на шлюб. Зокрема, радять не показувати каблучку стороннім до весілля. Єдиний виняток – батьки, але тільки у випадку, якщо вони не проти вашого весілля.

Не дозволяйте стороннім знімати вашу обручку – так наче можна забрати у пари вірність, і тоді не уникнути розлучення. А ось якщо потрібно передати свою каблучку іншій людині, потрібно зняти її самостійно та покласти її на стіл, а не передавати з рук у руки.

Також не давайте приміряти свою обручку нікому іншому – ані до, ані після одруження. Зважайте, що кільця, як і будь-які інші прикраси, можуть накопичувати у собі енергію, тож коли ви одягаєте обручку під час церемонії, думайте тільки про хороше.