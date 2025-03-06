Кожної весни смородину треба обрізати, підживлювати й обробляти від шкідників та хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Vse Roste. З першими променями тепла рослина прокидається від зимової сплячки, тому у березні треба забирати укриття з кущів, щоб уникнути попрілості. Якщо укриття не робили, тоді можна починати одразу з обрізки.

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Як правильно обрізати смородину

Обрізання потрібно проводити для того, щоб кущі краще родили. Процедура робиться обов’язково перед набуханням бруньок. Секатором садівники радять обрізати 3 види погонів:

Старі пагони коричневого кольору, які лише загущують рослину;

Всі пагони, які загущують рослину;

Пересохлі, замерзлі чи зламані пагони з кривими гілками.

Далі проводиться формувальна обрізка. На літніх пагонах треба залишити по 5 бруньок, а решту видалити й скоротити бічні пагони. Кущ має всередині виглядати прорідженим.



Навесні треба обрізати кущі смородини / Фото Pexels

Для кращого плодоношення червоної та білої смородини, треба залишати нові та старі пагони, а непридатні гілки – обрізати. Якщо бруньки розбухли, то це є ознакою ураження бруньковим кліщем. Їх потрібно видалити, щоб паразит не виліз та не заразив увесь чагарник.

Під час проведення обрізки треба звертати увагу на зрізану серцевину. Темний колір може вказувати на ураження рослини склівкою. Невелику частину можна зрізати й обробити спеціальними засобами для захисту.

Підживлення та знешкодження шкідників

Весняне підживлення стимулює ріст рослини, тому її треба підгодовувати поживними добривами, які можна придбати в спеціальних магазинах. Вже у березні та на початку квітня можна профілактично обприскувати кущі ще до розкриття бруньок. Для захисту смородини від хвороб, для кущів треба застосовувати ефективні фунгіциди.