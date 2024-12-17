Більше так не робіть: одяг чужих людей носити не можна – цьому є пояснення

У сучасному світі люди люблять шукати цікаві та брендові речі на секондах й після прання носять їх без проблем. Більшість з нас навіть про це не задумується, втім вбрання чи інші речі несуть енергетику свого власника, тож можуть привернути в життя негаразди.

Певні забобони стосуються не лише речей з секонд-хенду, але й одягу друзів чи знайомих, пише 24 Канал. Заборона на носіння одягу стосується не лише езотерики, але й гігієни, тож спробуємо пояснити, чому чуже вбрання не варто носити.

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Ще наші предки вірили в те, що носити чужий одяг та взуття не можна. Чомусь вірили, що одягаючи чуже вбрання, ми можемо змінити власну долю, а носити чуже взуття – це йти дорогою його власника. Категорично не можна носити одяг покійного, бо можна невдовзі за ним піти на той світ, тому всі речі після смерті заведено спалювати.

Езотерики також кажуть, що не можна носити одяг хворої людини, бо ці речі зберегли її ослаблену енергетику, яка може впасти на нового власника. Через певний час людина зможе відчути різке погіршення здоров’я й навіть не зрозуміє причини, чому так сталося.



Чужий одяг несе енергетику власника / Фото Pexels

Окрім того, не можна носити навіть чужі прикраси, особливо кільця й натільні хрестики. Нейтралізувати шкоду можна освяченням цих речей в церкві, втім краще придбати для себе нову річ.

З погляду гігієни, то носити чуже вбрання теж не зовсім правильно. І хоч через вбрання не можна заразитися ніякими шкірними хворобами, краще від ідеї носіння не своїх речей відмовитися. На секонд-хенді продається навіть білизна, вона легка й на вагу її можна придбати дуже дешево, втім від такої ідеї навідріз відмовтеся.