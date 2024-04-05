Чи можна підгодовувати орхідею під час цвітіння: дізнайтесь таємниці досвідчених квітникарів

Зазвичай рослини обожнюють підгодівлі в період цвітіння. Адже добрива допомагають стимулювати, нарощувати суцвіття, покращують зовнішній вигляд пагонів та підтримують після закінчення цвітіння.

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Коли можна підгодовувати орхідею

Орхідеї можна підгодовувати у період цвітіння. Також досвідчені квітникарі вносять добрива:

коли ростуть листя і розкриваються бутони;

після зволоження – ніколи на сухе коріння;

при температурі від 23 градусів тепла.

Період цвітіння – це єдиний час, коли орхідеї потрібно удобрювати. Підживлення починається з розвитку квітконосу і листя. Кореневу систему в субстраті обов'язково слід зволожити перед кожною процедурою. Навіть якщо ви вносите рідкі добрива, все одно потрібно трохи пролити коріння.



Вносьте добрива правильно / Фото Unsplash

У період спокою орхідеї краще не рухати. Він триває орієнтовно з осені по кінець зими – все залежить від індивідуальних особливостей рослини.

Найкраще удобрювати орхідею 1 раз на місяць в період цвітіння. Також можна робити контрольні підгодівлі в першій половині осені та весни по 1 разу у 2 тижні, тобто після виходу і до входу в стан спокою.

Підгодівлі мають початися з моменту нарощування вегетативної маси квітки – на початку або в середині весни, коли орхідея пускається в ріст. Тоді їй варто дати азотні компоненти.

Проте з моменту активного розкриття бутонів, азот може нашкодити. Для того, щоб зміцнити квітконоси та продовжити цвітіння орхідеї, вносьте фосфорно-калійні добрива.