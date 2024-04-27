По листю огірки треба поливати о 9 ранку, щоб впродовж дня навколо огірків зберігалася підвищена вологість. Пам’ятайте, що під палючим сонцем не можна підливати огірки, бо на листях з’являться опіки.

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Якщо ж поливати огірки під корінь, то ґрунт слід зволожувати в радіусі 15 сантиметрів на глибині 20 сантиметрів. Важливо, щоб земля в кореневої шийки була сухою, бо інакше огірки почнуть гнити.

Також огірки можна поливати крапельним варіантом. Для цього треба встановити систему крапельного поливу. Спорудіть її з пластикових пляшок – обріжте денце, зробіть в пляшках безліч отворів та вкопайте в міжряддя. Поливати огірки треба теплою водою від 25 до 28°С. Якщо поливати огірки холодною водою, то можна втратити зав’язь.



Огірки треба підливати часто / Фото Pexels

Як часто треба підливати огірки

До початку цвітіння огірки рекомендовано поливати двічі на тиждень. На 1 квадратний метр вам знадобиться 4 літри води. Якщо буде дощ, то полив можна пропустити. У період росту огірки варто поливати раз на 5 днів. Кількість води має бути такою ж.

Вже після того, як з’являться зав’язі та до закінчення збору овочів підливати потрібно тричі на тиждень, а на 1 квадратний метр використовувати 8 – 12 літрів води.

З середини серпня і до кінця сезону огірки поливають 1 раз в 10 днів з розрахунку 7 - 8 літрів на 1 квадратний метр.

Запам’ятайте, що в холодну та похмуру погоду, огірки треба поливати менше, оскільки в цей час вони погано всмоктують вологу. Якщо її буде забагато, то овочі будуть загнивати, а на листях може утворитися грибок.