Перець вразить своїм розміром: як правильно підливати для дивовижного росту

Висадивши розсади перцю на городі, важливо не забувати вносити добрива та вчасно їх поливати. Все це в комплексі дасть гарний урожай, а овочі виростуть великими й соковитими.

Перець не любить сухого ґрунту, тому важливо не упускати момент поливу та зволожувати його за потреби. Якщо не підливати рослину вчасно, то квіти на кущах швидко осипляться, а це вплине на смак та зовнішній вигляд плодів.

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Перед посадкою розсади город треба ретельно полити, а потім повторити процедуру через тиждень.

Як поливати перець після висадки у відкритий ґрунт

Підливайте перець або зранку або ввечері. На кожен кущ вам потрібно від 1 до 3 літрів води. Вода має бути теплою (22 – 25°С). До утворення квітів пливайте перець раз на 5 – 7 днів, а далі збільшіть частоту поливу до 2 – 3 разів на тиждень. Поливати треба під корінь.

Знизити регулярність поливу варто тоді, коли з’являться квіти. Тоді достатньо буде підливати перець раз на 3 – 4 дні. Вже під час плодоношення не варто підливати частіше, ніж раз на тиждень.



Перець радять підливати теплою водою / Фото Pexels

Який метод поливу любить перець

Найкраще підливати перець крапельним поливом. Таким чином вода рівномірно розподіляється. Городники підливають овочі вручну, але це не завжди зручно та швидко.

Якщо розмір ділянки досить великий, можна звернутися до фахівців, щоб прокласти труби під ґрунтом та забезпечити систему механічного або автоматичного поливу.