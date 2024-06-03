Саме від кількості і якості поливу на городі буде дуже сильно залежати те, як виглядатиме ваш урожай та й самі рослини взагалі. Отож, якщо ви хочете, щоб культури добре розвивалися і давали хороші плоди, вам потрібно подбати про цю складову догляду.

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Як часто поливати рослини на городі

Якщо поливу на городі буде недостатньо, це може призвести до того, що рослини не тільки страждатимуть від посухи, але і стануть жертвами шкідників та дадуть дрібний урожай. А в найгірших випадках вони можуть не плодоносити взагалі.

Отож, існує кілька видів поливу, які обов'язково потрібно знати городникам:

посадковий та післяпосадковий – допомагає прижитися рослинам після посадки;

– допомагає прижитися рослинам після посадки; основний – для того, щоб рослина отримала достатньо вологи;

– для того, щоб рослина отримала достатньо вологи; освіжний – якщо на вулиці спека;

– якщо на вулиці спека; протизаморозковий – допомагає уникнути замерзання рослин в холодну погоду.

Всі ці способи експерти радять комбінувати, аби посаджені на городі культури могли отримати достатню кількість вологи.

І, на жаль, не існує прямої і чіткої відповіді на запитання "Як часто потрібно поливати город", адже це може дуже сильно залежати від кліматичних особливостей регіону, виду овочів та ваших можливостей щодо поливу.

Але загальна порада, яку дають чимало садівників – проводити полив 1 раз на 2 – 3 дні для рослин у відкритому ґрунті і двічі на день для тепличних рослин.



Поливати город потрібно регулярно / Фото Pexels

Чи можна поливати город в спеку

Коли новачки починають вирощувати город, вони ще не знають, за якої температури можна проводити полив городу. І чимало людей навіть не зважають на це, і дарма. Насправді такий підхід може призвести до справжньої катастрофи на ділянці, адже коли у спеку волога потрапляє на листя, вона випаровується надто швидко, і рослина відчуває стрес.

Окрім того, крапля води навіть може стати лінзою, через яку сонце пропалить листочок чи залишить опіки на плоді. Також важливо розуміти, чи можна поливати город, коли холодно. І тут відповідь – так, але не коли температура опускається нижче за 15 градусів.

Найкращий час для поливу рослин – це ранній ранок і пізній вечір, коли на вулиці досить прохолодно. Саме тоді саджанець може ввібрати потрібну йому кількість вологи, але без ризиків для розвитку. Втім, затягувати із поливом ввечері також не варто, адже тоді вода у ґрунті може не встигнути висохнути, і це буде загрожувати появою грибка.