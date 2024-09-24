Для того, щоб ваші кросівки завжди мали найкращий вигляд, ви маєте розібратися, як їх правильно прати та чистити. І попри те, що почистити зовні кросівки може бути досить просто, внутрішня частина залишається майже недоступною для миття, пише Marathon.
Цікаво Як позбутися накипу на кавоварці: виглядатиме, як новенька
Чи можна прати кросівки у пральній машині?
Машинне прання зазвичай буває дуже ефективним, адже може не тільки впоратися із сильними забрудненнями, але й наповнює взуття свіжим і приємним запахом. Окрім того, це найпростіший спосіб чищення, який майже не забере у вас час. Ось тільки як саме прати кросівки у пральній машині і чи з усіма видами взуття цей спосіб припустимий?
На жаль, ні – не все взуття можна прати у пральній машині. Ось кілька ознак, що класти кросівки в барабан не варто:
- на взуття є приклеєні деталі;
- цілісність виробу частково порушена;
- взуття шкіряне.
Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.
Як правильно випрати кросівки у пральній машині
Якщо ваше взуття підходить для машинного прання, тоді вам потрібно зробити наступне:
- Видаліть з підошви бруд та дрібні камінці. Для цього можна використовувати щітку чи будь-які інші засоби. Ви можете також потримати взуття під струменем води, щоб прибрати великі шматки бруду.
Взуття потрібно обережно прати / Фото Pexels
- Шнурки та устілки потрібно вийняти заздалегідь. Та на прання ви можете покласти їх разом з кросівками, або ж очистити вручну. Так почистити спортивне взуття буде набагато простіше.
- Для прання використовуйте спеціальний мішок для взуття. Це потрібно для того, щоб уникнути пошкодження ілюмінатора та барабана. Якщо спеціального мішка немає, під час прання в барабан можна закинути кілька старих рушників, щоб зменшити вібрацію.
- Температура не має бути вищою, ніж 40 градусів. Режим потрібно обрати делікатний, аби забезпечити дбайливе прання. Якщо є спеціальна програма для прання взуття, вона підійде ще краще.
- Відімкніть функцію віджиму та сушки, аби не пошкодити взуття. Після прання дайте кросівкам висохнути на повітрі, і ніколи не сушіть їх на опалювальних приладах. Відкидайте язичок для того, щоб взуття сохло швидше.