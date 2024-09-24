Чи можна прати кросівки у пралці: правильну відповідь знають одиниці

Кросівки – це надзвичайно зручне взуття, яке можна знайти майже у будь-кого в гардеробі. Та з часом, як і будь-яка інша річ, воно починає забруднюватися.

Для того, щоб ваші кросівки завжди мали найкращий вигляд, ви маєте розібратися, як їх правильно прати та чистити. І попри те, що почистити зовні кросівки може бути досить просто, внутрішня частина залишається майже недоступною для миття, пише Marathon.

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Чи можна прати кросівки у пральній машині?

Машинне прання зазвичай буває дуже ефективним, адже може не тільки впоратися із сильними забрудненнями, але й наповнює взуття свіжим і приємним запахом. Окрім того, це найпростіший спосіб чищення, який майже не забере у вас час. Ось тільки як саме прати кросівки у пральній машині і чи з усіма видами взуття цей спосіб припустимий?

На жаль, ні – не все взуття можна прати у пральній машині. Ось кілька ознак, що класти кросівки в барабан не варто:

на взуття є приклеєні деталі;

цілісність виробу частково порушена;

взуття шкіряне.

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Як правильно випрати кросівки у пральній машині

Якщо ваше взуття підходить для машинного прання, тоді вам потрібно зробити наступне:

Видаліть з підошви бруд та дрібні камінці. Для цього можна використовувати щітку чи будь-які інші засоби. Ви можете також потримати взуття під струменем води, щоб прибрати великі шматки бруду.



Взуття потрібно обережно прати / Фото Pexels