Можно ли стирать кроссовки в стиралке: правильный ответ знают единицы
Источник:Marsthon
Кроссовки – это чрезвычайно удобная обувь, которую можно найти почти у любого в гардеробе. Но со временем, как и любая другая вещь, она начинает загрязняться.
Для того, чтобы ваши кроссовки всегда имели лучший вид, вы должны разобраться, как их правильно стирать и чистить. И несмотря на то, что почистить снаружи кроссовки может быть достаточно просто, внутренняя часть остается почти недоступной для мытья, пишет Marathon.
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Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине?
Машинная стирка обычно бывает очень эффективной, ведь может не только справиться с сильными загрязнениями, но и наполняет обувь свежим и приятным запахом. Кроме того, это самый простой способ чистки, который почти не займет у вас время. Вот только как именно стирать кроссовки в стиральной машине и со всеми ли видами обуви этот способ допустим?
К сожалению, нет – не всю обувь можно стирать в стиральной машине. Вот несколько признаков, что класть кроссовки в барабан не стоит:
- на обуви есть приклеенные детали;
- целостность изделия частично нарушена;
- обувь кожаная.
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Как правильно постирать кроссовки в стиральной машине
Если ваша обувь подходит для машинной стирки, тогда вам нужно сделать следующее:
- Удалите с подошвы грязь и мелкие камешки. Для этого можно использовать щетку или любые другие средства. Вы можете также подержать обувь под струей воды, чтобы убрать большие куски грязи.
Обувь нужно осторожно стирать / Фото Pexels
- Шнурки и стельки нужно вынуть заранее. И на стирку вы можете положить их вместе с кроссовками, или же очистить вручную. Так почистить спортивную обувь будет гораздо проще.
- Для стирки используйте специальный мешок для обуви. Это нужно для того, чтобы избежать повреждения иллюминатора и барабана. Если специального мешка нет, во время стирки в барабан можно забросить несколько старых полотенец, чтобы уменьшить вибрацию.
- Температура не должна быть выше, чем 40 градусов. Режим нужно выбрать деликатный, чтобы обеспечить бережную стирку. Если есть специальная программа для стирки обуви, она подойдет еще лучше.
- Отключите функцию отжима и сушки, чтобы не повредить обувь. После стирки дайте кроссовкам высохнуть на воздухе, и никогда не сушите их на отопительных приборах. Откидывайте язычок для того, чтобы обувь сохла быстрее.