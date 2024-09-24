Можно ли стирать кроссовки в стиралке: правильный ответ знают единицы

Кроссовки – это чрезвычайно удобная обувь, которую можно найти почти у любого в гардеробе. Но со временем, как и любая другая вещь, она начинает загрязняться.

Для того, чтобы ваши кроссовки всегда имели лучший вид, вы должны разобраться, как их правильно стирать и чистить. И несмотря на то, что почистить снаружи кроссовки может быть достаточно просто, внутренняя часть остается почти недоступной для мытья, пишет Marathon.

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Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине?

Машинная стирка обычно бывает очень эффективной, ведь может не только справиться с сильными загрязнениями, но и наполняет обувь свежим и приятным запахом. Кроме того, это самый простой способ чистки, который почти не займет у вас время. Вот только как именно стирать кроссовки в стиральной машине и со всеми ли видами обуви этот способ допустим?

К сожалению, нет – не всю обувь можно стирать в стиральной машине. Вот несколько признаков, что класть кроссовки в барабан не стоит:

на обуви есть приклеенные детали;

целостность изделия частично нарушена;

обувь кожаная.

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Как правильно постирать кроссовки в стиральной машине

Если ваша обувь подходит для машинной стирки, тогда вам нужно сделать следующее:

Удалите с подошвы грязь и мелкие камешки. Для этого можно использовать щетку или любые другие средства. Вы можете также подержать обувь под струей воды, чтобы убрать большие куски грязи.



Обувь нужно осторожно стирать / Фото Pexels